SPG Weißkirchen/Allhaming schreibt in neuer Saison das erste Mal an: Heimerfolg gegen SPG Friedburg/Pöndorf

Details Freitag, 11. August 2023 22:19

Nicht nach Wunsch verlaufen war der Auftakt in die Meisterschaftssaison 2023/24 der LT1 OÖ-Liga für die SPG Weißkirchen/Allhaming, als die Zebras gegen den Aufsteiger aus Bad Schallerbach mit 1:3 den Kürzeren zogen – nicht unerwähnt bleiben darf jedoch, dass man in jener Begegnung knapp siebzig Minuten in Unterzahl agierte. Am Freitagabend ging es nun gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf, die in einer fulminanten Partie mit Dietach die Punkte teilten. Dieses Mal verpassten die Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet einen Punktgewinn und mussten mit einer 1:2-Pleite die Heimreise antreten.

Zebras mit Effizienz pur zur Pausenführung

Dabei war gerade die Anfangsphase dieser Begegnung nicht gerade mit Highlights gespickt: Beide Teams neutralisierten sich auf dem Weißkirchner Kunstrasen weitgehend, sodass über weite Strecken der ersten 45 Minuten erwähnenswerte Torchancen Mangelware blieben. Ein Umstand, welcher dem Gastgeber aber sichtlich egal zu sein schien – die Zebras brachten nämlich in Durchgang eins eine brutale Effizienz auf den Platz und gingen nach gut 23 Minuten durch Valentin Grubeck umgehend in Führung: Durch einen Weitschuss überwand der Offensivakteur den Gäste-Keeper, der bei dieser Aktion wohl etwas zu weit vor seinem Gehäuse gestanden war. Kurz vor der Pause verpassten die Heimischen der Spielgemeinschaft aus Friedburg/Pöndorf dann den nächsten brutalen Nackenschlag, als abermals Grubeck nach Schreiner-Zuspiel problemlos zum 2:0 einschoss – so geht Chancenverwertung.

Anschlusstreffer kommt letztlich zu spät

Nach dem Seitenwechsel verbuchten die Gäste dann die beste Phase in dieser Partie. Nichtsdestotrotz gelang es der Öbster-Truppe auch hier nicht so wirklich, die Offensivkräfte zur Entfaltung zu bringen und zu zwingenden Einschussmöglichkeiten zu kommen – schlichtweg zu wenig Durchschlagskraft und Zielstrebigkeit brachte man in den meisten Aktionen auf den Rasen, um die heimische Defensive auch ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Umso länger die Partie schließlich andauerte, desto gefährlicher wurde wieder der Gastgeber, der nach rund siebzig Minuten vermehrt auf die endgültige Vorentscheidung drängte – vergebens. Die Olzinger-Elf verpasste es zu diesem Zeitpunkt, den Sack nach sauber gespielten Aktionen zuzumachen. So blieb die Spannung weiterhin aufrecht und sollte sich schließlich in der Nachspielzeit nochmals drastisch erhöhen, als Mattia Olivotto für die Gäste plötzlich auf 1:2 verkürzte. In einer insgesamt sieben Minuten andauernden Draufgabe drängte die Elf von Ernst Öbster nochmals vehement auf den späten Punktgewinn, blieb letztlich aber ohne Erfolg – es blieb beim knappen Heim-Erfolg der Zebras, die ihre stolze Heimserie damit auf mittlerweile 36 (!) Partien ausbaute.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir wollten heute unbedingt gewinnen – nicht nur um unsere Heimserie auszubauen, sondern auch, um in der Meisterschaft voll anzuschreiben. Das ist uns dank einer guten Chancenverwertung auch gelungen.“

Die Besten: Andre Reisinger (ZDM), Valentin Grubeck (ST)

