Von Pacult bis Rehhagel - steirische Trainerentlassung als schnellste der Geschichte?

Am Mittwoch gab der SV Wildon aus der Landesliga bekannt, dass man sich von Trainer Markus Rebernegg getrennt hat (zum Artikel). Okay, das kommt weltweit im Fußball täglich irgendwo vor. Eine Trainerentlassung nach nur einem Spiel ist da schon eher selten. Eine Trennung von einem Trainer, den man erst wenige Wochen zuvor engagiert hat und ihn dann nach einem einzigen Ligaspiel entlässt, könnte aber ein negativer Weltrekord sein. In der Vergangenheit gab es immer wieder kuriose Trainerentlassungen - im Unterhausfußball sowie bei den ganz großen Übungsleitern des Weltfußballs.

Kündigung via Facebook

Da war einmal der HSV, der war damals ein europäscher Spitzenclub. Sein Trainer war Branko Zebec, unter ihm wurde man 1979 deutscher Meister, 1980 wurde man Vizemeister hinter dem FC Bayern. Im Herbst führte man dann wieder die Tabelle an und wurde Herbstmeister. Einen Tag nach der Hinserie entließ man Zebec mit den Worten, er habe ein Alkoholproblem. Man verpflichtete Ernst Happel und wurde 1982 dann wieder Meister.

Peter Pacult war Trainer bei NK Zavrc. Als er sich zum Training fertig machte, bekam er eine SMS mit der Nachricht: "Sie brauchen nicht mehr zu kommen, Sie sind entlassen!" vom Präsidenten. Die Arbeit machte man sich beim FC Zvornik in Bosnien erst gar nicht, man postete die Entlassung von Trainer Vladica Petrovic einfach auf der Facebookseite. Der erste Kommentar kam vom Trainer und lautete: "Ich bedanke mich für die freundliche Mitteilung auf diesem Wege!"

Entlassung in der Halbzeitpause

1999 war Toni Schumacher der Trainer von Fortuna Köln. Zur Halbzeit lag man zuhause gegen Waldhof Mannheim zurück und in der Kabine entfachte sich ein Streit zwischen dem früheren Nationalkeeper und Präsident Jean Löring. Dieser entließ ihn in der Kabine und setze sich in der zweiten Halbzeit selbst auf die Trainerbank. Der englische Verein Torquai United engagierte Leroy Rosenior im Jahr 2007 als neuen Trainer. Während man den neuen Übungsleiter bei einer Pressekonferenz vorstellte, wurde der Verein von einem neuen Eigentümer übernommen. Dieser wollte einen anderen Fußballlehrer und so endete das Engagement während der Vorstellung und nach einer halben Stunde.

Max Merkel sorgte selbst für eine zügige Entlassung. Wenige Minuten nach seiner Aussage war er bereits ehemaliger Trainer von Atlético Madrid.1973 wurde er Meister, trotzdem wurde er nach der Meisterschaft gefeuert. "Spanien wäre ein schönes Land, wenn nicht so viele Spanier darin leben würden", das kam wohl nicht so gut an.

Jörg Berger war Trainer in Bursaspor und man verlor zuhause mit 2:5. Man teilte ihm nach Abpfiff mit, dass der Vertrag aufgelöst werde. Der Deutsche wollte noch am selben Abend fixiert haben, dass man ihm seine Ablöse auszahlt. Die Clubchefs weigerten sich. "Das Gespräch zog sich über Stunden. Dass ich dabei so ruhig blieb, störte einen von ihnen derartig, dass er plötzlich eine Pistole zog und sie auf den Tisch warf. 'Das ist die Sprache, die wir sprechen', schrie er." erzählte er Jahre später in einem Der Spiegel Interview. Berger verließ binnen Stunden die Türkei und kehrte nie wieder zurück.

Jörn Andersen wurde vor der ersten Runde in der Bundesliga entlassen. Unter Andersen schaffte Mainz den Aufstieg in die Liga und kam im Pokal bis ins Halbfinale, wo sie gegen Bayer Leverkusen mit 1:4 erst in der Verlängerung das Spiel verloren. Wenige Tage vor Beginn der Bundesligasaison und nur einige Wochen danach, teilte man ihm die Kündigung mit.

Der englische Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers hat am Dienstag und kurz vor Saisonstart die Trennung von Trainer Julen Lopetegui bekannt gegeben. Nach nur neun Monaten habe man sich auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt, teilte der Verein am Dienstagabend mit.

"Es kommt im Leben eines Trainers der Tag, da sind an den Blumen, die sie dir zuwerfen, Blumentöpfe dran!" meinte einst Otto Rehhagel, wie recht er doch hatte.

Heißer Boden für Trainer

Zurück zum steirischen Amateurfußball: Der Süden von Graz war erst kürzlich Schauplatz von einer Trainerrochade der speziellen Art. Völlig überraschend wurde beim SC Kalsdorf Gernot Plassnegger im Sommer entlassen und es übernahm Franz Almer. Das Engagement dauerte nicht einmal ein Meisterschaftsspiel lang, sondern endete noch vor Ligastart mit der Bestellung eines neuen Trainerduos (zum Artikel).

Zurück zum SV Wildon: Ob die Wildoner hinsichtlich der Zeit, in der Trainer Rebernegg am Ruder war, einen negativen Weltrekord aufgestellt haben, bleibt wohl unbeantwortet. An Kuriosität ist die Angelegenheit jedenfalls fast nicht zu überbieten. Außer vielleicht durch Reberneggs eigene Erfahrung in der abgelaufenen Rückrunde bei TUS Bad Gleichenberg in der Regionalliga Mitte, wo er wenige Wochen vor Saisonende erfuhr, dass er ab dem Sommer nicht mehr gebraucht wird (zum Artikel).

Auch Landesliga-Neuling Tillmitsch kann kuriose Trainerwechsel: Johann Bartl wurde in Folge einer Niederlage nach einer Serie ohne Punkteverlust als Aufsteiger völlig überraschend freigestellt - im vergangenen September (zum Artikel).

Bericht Florian Kober

Foto: Richard Purgstaller

