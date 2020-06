Saison 20/21: 332 Steirer-Teams - 17 davon neu - scharren in den Startlöchern!

Details Samstag, 27. Juni 2020 14:20

Auf diesen Augenblick hat jeder Fußballfreund seit geraumer Zeit schon gewartet. Gibt es doch mit 1. Juli grünes Licht für den "Vollkontakt-Kick". Was gleichbedeutend damit ist, dass man im Amateur bzw. Nachwuchs-Fußball, wieder dem geliebten Hobby nachjagen kann. Der neugeschaffene Champions-Steirer-Cup ist da am 22. August mit der 1. Runde der Vorreiter. Eine Woche später mit dem 29. August herrscht dann Hochbetrieb auf den steirischen Plätzen. Denn da greift der Großteil der insgesamt 332 Teams in das Geschehen ein. Um da nicht den Überblick zu verlieren, 17 Teams (in Rot gehalten) steigen neu ein, fasst Ligaportal.at schon einmal die entsprechenden 26 Ligen-Zuteilungen in der Grünen Mark zusammen:

Landesliga (16):

Bruck/Mur

DSV Leoben

Frauental

Fürstenfeld

Gamlitz

Gnas

Heiligenkreuz/W.

Ilz

Lafnitz Amateure

Lebring

SC Liezen

Mettersdorf

Rottenmann

St. Michael

Voitsberg

Wildon

Oberliga Nord (14):

Bad Mitterndorf

ESV Knittelfeld

Hinterberg

Irdning

Judenburg

KSV Amateure

Kindberg/Mürzhofen

Krieglach

Murau

Obdach

Schladming

St. Lorenzen/Kn.

Trofaiach

Unzmarkt

Oberliga Mitte/West (14):

Bärnbach

Frohnleiten

Gabersdorf

Gleinstätten

Gössendorf

Gratkorn

Großklein

Köflach

Mooskirchen

Pachern

Rebenland

Rein

Straß

Tobelbad

Oberliga Süd/Ost (14):

Anger

Bad Waltersdorf

Eichkögl

Fehring

Feldbach

Fladnitz/T.

Gleisdorf II

Hartberg Am.

Ilztal

Kirchberg

Krottendorf

Pischelsdorf

Pöllau

Waldbach

Unterliga Nord B (13):

Bruck/Mur II

Fohnsdorf

Rapid Kapfenberg

Kobenz

Kraubath

Lobmingtal

Neumarkt

Oberwölz

Pöls

St. Margarethen/Kn.

St. Peter/Fr.

St. Peter/Kbg.

Zeltweg

Unterliga Nord A (13):

Admont

Ausseerland

Haus/E.

Lassing

WSV Liezen

ESV Mürzzuschlag

Pernegg

Pruggern

Stainach-Grimming

Stanz

Thörl

Veitsch

Wartberg

Unterliga Mitte (14):

Andritz

Deutschfeistritz

Eggersdorf

GAK Amateure

Hausmannstätten

Hitzendorf

Kainbach-Hönigtal

Kalsdorf II

Kumberg

Peggau

Raaba-Grambach

Thal

Unterpremstätten

Werndorf

Unterliga West (14):

Bad Gams

Dobl

Flavia Solva

Gralla

Groß St. Florian

Hengsberg

Lannach

Linden Leibnitz

Ligist

Pölfing-Brunn

Ragnitz

Schwanberg

St. Veit/S.

Tillmitsch

Unterliga Süd (14):

Deutsch Goritz

Frannach

Fürstenfeld II

Halbenrain

Hof

Kirchbach

Klöch

Loipersdorf

Paldau

Pircha

St. Margarethen/R.

St. Peter/O.

St. Stefan/R.

Straden

Unterliga Ost (14):

Bad Blumau

Birkfeld

Burgau

Greinbach

Gross Steinbach

Gutenberg

Hartberg/Umgebung

Passail

Pöllauberg

Rohrbach

Sonnhofen

Strallegg

Vorau

Weiz II

Gebietsliga Mitte (14):

Edelstauden

Feldkirchen

Fernitz-Mellach

Gösting

Gratkorn II

Gratwein-Straßengel

Liebenau

LUV Graz

Mariatrost

Murfeld ASKÖ

St. Marein/Graz

Übelbach

Vasoldsberg

Wundschuh

Gebietsliga Süd (12):

Breitenfeld

Fehring II

Gnas II

Kapfenstein

Mühldorf

Murfeld Süd

Nestelbach

Siebing

Sinabelkirchen

Unterlamm

Weinburg

Wolfsberg

Gebietsliga West (14):

Allerheiligen II

Ehrenhausen/W.

Eibiswald-Pitschgau

Grenzland

Heimschuh

Kaindorf/Sulm

Lankowitz

Preding

Söding

St. Martin/Sulm

St. Stefan/Stainz

Stainz

Stallhofen

Wettmannstätten

Gebietsliga Mur (13):

Gaal

FC Knittelfeld

Krakaudorf

Oberzeiring

Scheifling/St. Lorenzen

Schöder

Spielberg

St. Georgen/Jbg.

St. Lambrecht

St. Peter/Jbg.

St. Peter/Kbg. Juniors

Stadl/Mur

Weißkirchen

Gebietsliga Mürz (12):

Breitenau

DSV Juniors

Gußwerk

Mariazell

Mautern

Oberaich

Parschlug

Proleb

St. Marein/Lorenzen

St. Michael II

Tragöß/St. Kathrein

Turnau

Gebietsliga Ost (14):

Dechantskirchen

Festenburg

Grafendorf

Kaindorf/H.

Mitterdorf/Raab

Naintsch

Pinggau-Friedberg

Puch bei Weiz

Ratten

St. Jakob/Walde

St. Johann/Haide

St. Lorenzen/Wechsel

St. Ruprecht/Raab

Stubenberg

Gebietsliga Enns (12):

Aigen

Ardning

Gaishorn

Gröbming

Hall

Landl

Öblarn

Radmer

Ramsau

Schladming II

St. Gallen

Trieben

1. Klasse Mitte A (14):

Andritz II

Austria Puch

Frohnleiten II

GAK Juniors

Gratwein-Straßengel II

Kainbach-Hönigtal II

Mariatrost II

Peggau II

Rein II

Semriach

St. Radegund

Stattegg

Stiwoll

Weinitzen

1. Klasse Mitte B (12):

ESK Graz

Feldkirchen II

Gössendorf II

Grazer Sportclub

Justiz Graz

Lassnitzhöhe

Lieboch

Pachern II

Pirka

Seiersberg

Strassgang

Unterpremstätten II

1. Klasse Ost A (14):

Buch/St. Magdalena

Dienersdorf

Eichberg

Greinbach II

Hofkirchen

Neudau

Saifenboden/Pöllau II

Schäffern

Schönegg

SG Grafendorf/Rohrbach II

SG Pinggau-Friedberg/Dechantskirchen II

SG Waldbach/Vorau II

Vornholz

Wenigzell

1. Klasse Ost B (12):

Albersdorf/Prebach

Hartberg U19

Hirnsdorf

Ilz II

Miesenbach

Nitscha

Pischelsdorf II

Rollsdorf

SG Fladnitz/Passail II

St. Kathrein/Offenegg

St. Ruprecht/Raab II

Waisenegg

1. Klasse West (14):

Edelschrott

Großklein II

Kainach

Pistorf

SG Hengsberg/Wildon/Lebring II

SG Hitzendorf/Söding/Mooskirchen II

SG Lankowitz/Voitsberg/Köflach II

SG Werndorf/Lannach/Dobl II

St. Andrä/Höch

St. Johann/S.

St. Josef

St. Nikolai/Sausal

Stallhofen II

Wies

1. Klasse Süd (14):

Bad Radkersburg

Edelsbach

Hatzendorf

Markt Hartmannsdorf

Mureck

Ottendorf

Petersdorf II

Riegersburg

SG Kirchbach/St. Stefan/R. II

SG Mühldorf/Feldbach II

SG St. Margarethen/Kirchberg II

St. Anna/Aigen II

Straden II

Tieschen

1. Klasse Enns (11):

Ausseerland II

Bad Mitterndorf II

SC Liezen II

Selzthal

SG Aigen/Öblarn/Irdning II

SG Pruggern/Gröbming II

St. Martin/Grimming

Stein/Enns

Tauplitz

Wald/Schoberpass

Wörschach

1. Klasse Mur/Mürz A (12):

Judenburg II

Lobmingtal II

Murau II

Neumarkt II

Obdach II

Oberwölz II

Pöls II

Seckau

SG St. Lorenzen/Kobenz/St. Margarethen II

SG Unzmarkt/Scheifling II

St. Stefan/Leoben

Zeltweg II

1. Klasse Mur/Mürz B (11):

Eisenerz

Kalwang

Kammern

Krieglach II

Langenwang

Mitterdorf/Mürztal

ESV Mürzzuschlag II

Phönix Mürzzuschlag

Proleb II

Traboch

Trofaiach II

Steirisches Unterhaus: Spieltermine 20/21

