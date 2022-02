SV Zistersdorf setzt Entwicklungsschritte

Details Samstag, 26. Februar 2022 13:39

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Johannes Hartmann, Trainer des SV Zistersdorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse Nord nach sieben Siegen, fünf Remis und nur zwei Niederlagen mit 26 Punkten auf Rang sieben. Zistersdorf-Coach Hartmann ist damit sehr zufrieden und hat sich für die Frühjahrssaison 2022 eine Zielsetzung fernab "tabellarischer Natur, wobei wir natürlich die Tabellenregion halten wollen" gesetzt. Wichtiger ist ein langfristiger Weg: "Wir sind als Trainerteam angetreten um im Verein eine Entwicklung voranzutreiben, und diese hat natürlich Priorität."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Johannes Hartmann: "Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der Herbstsaison, wobei es natürlich immer Luft nach oben gibt. Durch die Pandemie ist es für keinen Verein leicht über einen längeren Zeitraum zu planen, dennoch haben wir es geschafft einen ersten Entwicklungsschritt mit unseren Trainingsinhalten zu setzen und diesen Weg wollen wir nun natürlich kontinuierlich fortsetzen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Hartmann: "Die Stimmung ist für mein Empfinden hervorragend. Der Zusammenhalt ist für uns ein wichtiger Baustein auf sowie außerhalb des Platzes und dies schlägt sich dann auch auf die Leistung nieder. Natürlich ist das Stimmungsbarometer aber oftmals auch von den Ergebnissen abhängig, wodurch dieses bei uns glücklicherweise in die positive Richtung ausschlägt."

Zwei Zugänge sowie ein Rückkehrer

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge?

Hartmann: "Wir haben mit Patrick Nemecek und Michael Scsepka zwei Neuzugänge. Dazu mit Stefan Braun einen Rückkehrer aus der Fußballpension sowie einige rekonvaleszente Spieler, welche nach längeren Ausfällen nun auch wieder dabei sein können und den Kader sowohl in der Qualität als auch Quantität verstärken. Für uns ist wichtig, dass die Spieler fußballerisch aber auch menschlich zum Kader passen um eben die positive Stimmung zu erhalten, und dies ist uns in dieser Transferzeit definitiv gelungen. Bezeichnend dafür ist auch, dass wir keine Abgänge zu verzeichnen haben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Hartmann: "Wie so ziemlich jeder andere Verein, sind auch wir leider nicht vom Verletzungspech verschont geblieben. Dies tat mir natürlich speziell für die betroffenen Spieler sehr leid. Nach der langen Covid-Unterbrechung bzw. dem Abbruch freute sich jeder auf die Rückkehr am Platz, aber da spielte nicht jeder Körper gleich gut mit. Nichtsdestotrotz sind bis auf eine Ausnahme alle Spieler wieder dabei und können dann früher oder später in die Rückrunde eingreifen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Hartmann: "Die Zielsetzung ist weniger tabellarischer Natur, wobei wir natürlich die Tabellenregion halten wollen. Wir sind aber als Trainerteam angetreten um im Verein eine Entwicklung voranzutreiben, und diese hat natürlich Priorität."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Hartmann: "Ich gehe fest davon aus, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann. Vielleicht wird nicht jedes Spiel am dafür vorgesehen Termin stattfinden, aber flexibel zu sein haben wir ja mittlerweile alle gelernt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Hartmann: "Die Titelkandidaten sind dieselben wie zu Beginn der Saison: Neusiedl, Deutsch-Wagram, Poysdorf und wenn sie wieder so einen Lauf starten dann darf man Marchegg auch nicht vergessen. Im Endeffekt haben sich alle Kandidaten im Winter verstärkt und es wird spannend zu beobachten sein, welche Verstärkung am besten einschlägt. Aber ich hoffe, dass wir uns bis zum Schluss auf eine spannende Meisterschaft freuen dürfen."