SV Bad Pirawarth will fleißig punkten

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Ernst Schmidmayer, Präsident des SV Bad Pirawarth, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Mario Dolejschek überwintert dabei in der 1. Klasse Nord nach sechs Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang auf. Schmidmayer zeigt sich damit angesichts der großen Verletzungsprobleme wichtiger Spieler "nicht unzufrieden". Im Frühjahr heißt die Devise in Bad Pirawarth "guten Fußball spielen und fleißig punkten."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Ernst Schmidmayer: "In Anbetracht der schweren Verletzungen von Kapitän und Offensivmann Johannes Grames und Dominik Hickl (beide haben sich einen Kreuzbandriss zugezogen: Grames schon in der Sommervorbereitung, Hickl zu Beginn der Saison) und auch dem wochenlangen Ausfall von Abwehrchef Mert Sezen (Bänderverletzung im Knie) sind wir ganz gut durch die Herbstmeisterschaft gekommen. Mit Rang acht und 20 Punkten sind wir somit alles in allem nicht unzufrieden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Schmidmayer: "Die Stimmung ist sehr gut. In der Vorbereitung gab es immer wieder (wie bei vielen anderen Vereinen auch) Ausfälle aufgrund von Corona-Erkrankungen. Wir haben denke ich, dass Beste aus der Situation gemacht und nun brennen alle auf den Meisterschaftsauftakt gegen Eckartsau."

Durch den Ausfall des Kapitäns musste reagiert werden

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge?

Schmidmayer: "Wir haben einen Neuzugang. Stürmer Adrian Rrahmani wird uns im Frühjahr verstärken. Durch den Ausfall von Kapitän Grames mussten wir in der Offensive tätig werden. Abgänge gibt es keine."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Schmidmayer: "Die Langzeitverletzten Grames und Hickl werden im Frühjahr nicht zur Verfügung stehen. Beide Spieler sind aber operiert und im Aufbau. Daniel Hübler kämpft mit Knorpelproblemen im Knie und ist leider ein großes Fragezeichen. Zum Meisterschaftsstart steht er jedenfalls nicht zur Verfügung."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Schmidmayer: "Wir wollen guten Fußball spielen und fleißig punkten. Ziel beim SV Bad Pirawarth ist es seit längerem, jungen Spielern aus dem erweiterten Kader die Möglichkeit zu bieten, Einsatzminuten zu bekommen und sich so in der Kampfmannschaft zu etablieren."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Schmidmayer: "Ich denke, dass die Saison fertiggespielt werden kann. Dass wäre auch die fairste Variante. Wer nach 30 Runden ganz oben steht hat es auf jeden Fall sportlich verdient aufzusteigen!"

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Schmidmayer: "Für mich ist wie schon vor der Meisterschaft Neusiedl Titelkandidat Nummer eins. Für mich sind sie die kompakteste Mannschaft der letzten Jahre. Ihr Umschaltspiel ist verdammt gut. Außerdem würde ich es unserem Ex-Trainer und jetzigen Neusiedl-Coach Robert Lesdedaj besonders gönnen, am Ende ganz oben zu stehen, sofern wir gegen ihn punkten!"