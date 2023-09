Bosnjak schießt Großkrut zum Sieg gegen Zistersdorf

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor 150 Besuchern empfing am Samstag der SV Großkrut in der Aust-Arena die Gäste des SV Zistersdorf. SV Großkrut und der SV Zistersdorf boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Die ersten zwanzig Minuten sahen nicht viele Höhepunkte. Für den Führungstreffer des SV AUST-BAU Großkrut zeichnete Rok Mohorko verantwortlich (23.). Die Gastgeber legten noch vor der Pause nach und wollten die drei Punkte, und somit den ersten Saisonsieg, unbedingt. Nikola Gagic schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (34.). Mit der Führung für SV Großkrut ging es in die Halbzeitpause.

Bosnjak macht den Unterschied

Doch in Halbzeit zwei wachten die Gäste des SV Zistersdorf auf. In der 56. Minute erzielte Martin Fuxa das 1:2 für Zistersdorf. In der 63. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Bastian Schubtschik. Doch die Freude der Gäste hielt nicht lange an, denn die Hausherren konnten nochmal etwas entgegensetzen. Das 3:2 des SV AUST-BAU Großkrut stellte Igor Bosnjak sicher (66.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte SV Großkrut schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Im Klassement machte der SV AUST-BAU Großkrut einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz. Für SV Großkrut steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und zwei Niederlagen aufwies.

Der SV Zistersdorf ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Der SV AUST-BAU Großkrut tritt am Freitag, den 08.09.2023, um 20:00 Uhr, beim SV Hausbrunn an. Einen Tag später (19:00 Uhr) empfängt der SV Zistersdorf den USC Kronberg.

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – SV Zistersdorf, 3:2 (2:0)

66 Igor Bosnjak 3:2

63 Martin Fuxa 2:2

56 Bastian Schubtschik 2:1

34 Nikola Gagic 2:0

23 Rok Mohorko 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.