Herbe Schlappe für den SV Großkrut bei Aufsteiger ATSV Auersthal

1. Klasse Nord: Am Samstag empfing der Aufsteiger des ATSV Auersthal vor mehr als 110 Zuschauern den SV Aust Bau Großkrut. Der ATSV OMV Auersthal erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SV AUST-BAU Großkrut.

Der ATSV Auersthal erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Ünal Ömer traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 29. Minute brachte die Heimmannschaft das Netz erneut zum Zappeln und wieder war es Ünal Ömer, der sich von seinen Mitspielern als Torschütze feiern ließ. Für ruhige Verhältnisse sorgte der ATSV OMV Auersthal, als Ömer das 3:0 besorgte (34.). Das überzeugende Auftreten des ATSV Auersthal fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Lupenreiner Hattrick! Ünal Ömer der Mann des Tages

Nach der Pause wurde es für die Gäste noch schwieriger ein gutes Resultat zu erreichen. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Philipp Rechensteiner von SV Großkrut, der in der 63. Minute mit Rot (Foul) vom Platz geschickt wurde. Der Schiedsrichter beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das Auersthal bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Die drei Zähler katapultierten den ATSV OMV Auersthal in der Tabelle auf Platz zwei.

Durch diese Niederlage fällt der SV AUST-BAU Großkrut in der Tabelle auf Platz 13 zurück. Drei Spiele und noch kein Sieg: SV Großkrut wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am nächsten Samstag reist der ATSV Auersthal zum USC Kronberg, zeitgleich empfängt der SV AUST-BAU Großkrut den SV Zistersdorf.

1. Klasse Nord: ATSV OMV Auersthal – SV AUST-BAU Großkrut, 3:0 (3:0)

34 Oemer Uenal 3:0

29 Oemer Uenal 2:0

6 Oemer Uenal 1:0

