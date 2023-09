Haringsee bringt Führung gegen Bad Pirawarth nicht über die Zeit

Details Montag, 11. September 2023 00:01

1. Klasse Nord: Der SV GG Haringsee und der SV Bad Pirawarth trennten sich vor rund 100 Besuchern mit einem 1:1-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Die Hausherren erwischten einen Traumstart ins Spiel. Sebastian Tuitz ließ sich in der achten Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für Haringsee.

Hoher Ball zum 16er, Pillichshammer mit der eleganten Direktweiterleitung (das hätte ein Messi nicht schöner machen können) zu Tuitz der nur mehr einschieben braucht. Mad Man, Ticker-Reporter

In Minute 14 scheiterte Sandro Krizso mit seinem Abschluss am heimsichen Keeper. Bad Pirawarth war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Später Ausgleich bringt einen Punkt

In Minute 62 setzte Alexander Pipal einen Kopfball nur knapp neben das Tor. Fünf Minuten später war es wieder Pipal, der mit seinem Abschluss scheiterte. Auch nach 79 Minuten war Pipal knapp am Ausgleich dran. Für den späten Ausgleich war aber auch Alexander Pipal verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Nachdem Andreas Mrlik vom Schiedsrichter mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste der SV GG Haringsee in Unterzahl agieren (86.). Dem Platzverweis war eine umstrittene Abseitsentscheidung des Schiedsrichters vorausgegangen. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Heimmannschaft und der SV Bad Pirawarth spielten unentschieden.

Die Aufstellungen

Haringsee startet mit: T Roman Hübl, 02 Daniel Egger, 03 Anes Dzilic, 06 Ralf Nürnberger, 13 Lukas Magerle, 07 Jeremy Markus Schöpf, 09 Patrick Jelemensky (K), 16 Daniel Weigl, 10 Mahir Selimovic, 11 Markus Pillichshammer, 12 Sebastian Tuitz; Ersatzspieler: ET Vanja Kanjuh, 04 Benjamin Haindl, 05 Philipp Puschina, 08 Tobias Drosg, 14 Daniel Hasenberger, 15 Dominik Wukitsevits; Trainer: Andreas Mrlik.

Bad Pirawarth beginnt mit: T Stefan Marhofer, 04 Andreas Krems, 05 Mert Sezen, 06 Nathan Kirchner, 07 Daniel Hübler, 10 Manuel Kletzer (K), 11 Alexander Pipal, 12 Markus Wachter, 13 Jakub Svizela, 14 Sandro Krizso, 15 Dominik Krhut; Ersatzspieler: ET Patrick Graf, 03 Dominik Dollinger, 08 Nikola Ilic, 16 Sebastian Pamminger Trainer: Mario Dolejschek.

Haringsee bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der SV GG Haringsee wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bad Piraw. holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Gast besetzt momentan mit fünf Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 8:8 ausgeglichen. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Bad Pirawarth bei. Nur einmal ging Bad Piraw. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am nächsten Sonntag (11:00 Uhr) reist Haringsee zum SV AUST-BAU Großkrut, tags zuvor begrüßt der SV Bad Pirawarth den Stripfing Amateure vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 16:30 Uhr.

1. Klasse Nord: SV GG Haringsee – SV Bad Pirawarth, 1:1 (1:0)

81 Alexander Pipal 1:1

8 Sebastian Tuitz 1:0

