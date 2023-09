Debakel in Deutsch Wagram: SV Zistersdorf bleibt weiterhin sieglos

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

1. Klasse Nord: Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SV Zistersdorf vor rund 110 Zuschauern das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:1 für Deutsch-Wagram. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram setzte sich standesgemäß gegen den SV Zistersdorf durch.

Die Heimelf begann wie die Feuerwehr und ging schnell in Führung. In Topform präsentierte sich außerdem Stephan Hlinka, der einen lupenreinen Hattrick markierte (2./13./24.) und Zistersdorf einen schweren Schlag versetzte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Manfred Romstorfer in der 30. Minute, als er zum 4:0 traf. Der SV Zistersdorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Deutsch-Wagram.

Hlinka-Hattrick der Grundstein zum Erfolg

Flamur Shala legte in der 88. Minute zum 5:0 für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram nach. Der SV Zistersdorf kam kurz vor dem Ende durch Steven Rieser zum Ehrentreffer (89.). Am Ende verbuchte Deutsch-Wagram gegen die Gäste einen Sieg.

Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram siegte und sprang auf die Pole Position. In der Defensive der Heimmannschaft griffen die Räder ineinander, sodass Deutsch-Wagram im bisherigen Saisonverlauf erst dreimal einen Gegentreffer einsteckte. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Deutsch-Wagram vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der ATSV Sparta Deutsch-Wagram selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Mit 17 Gegentreffern ist Zistersdorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert der SV Zistersdorf das Tabellenende der 1. Klasse Nord. Im Angriff des SV Zistersdorf herrscht Flaute. Erst sechsmal brachte Zistersdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der SV Zistersdorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Als Nächstes steht für Deutsch-Wagram eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (20:00 Uhr) geht es gegen den SV Hausbrunn. Der SV Zistersdorf empfängt – ebenfalls am Freitag – den SC Poysdorf.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – SV Zistersdorf, 5:1 (4:0)

89 Steven Rieser 5:1

88 Flamur Shala 5:0

30 Manfred Romstorfer 4:0

24 Stephan Hlinka 3:0

13 Stephan Hlinka 2:0

2 Stephan Hlinka 1:0

