Niederlage in Eckartsau: Negativserie von Orth hält weiter an

1. Klasse Nord: Vor rund 400 Zuschauern empfing am Samstag der SCG Eckartsau die Gäste des SC Orth/Donau. Bei Eckartsau gab es für Orth nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:3. Der SCG Eckartsau ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

In Minute drei setzte Orths Lukas Jank einen Freistoß nur knapp neben das Tor. In der neunten Minute ging die Heimmannschaft in Führung.

Tröstler kommt im 5er an den Ball und schiebt ein, Tormann Musil hat einen einfachen Ball abprallen lassen. Mad Man, Ticker-Reporter

In Minute 18 verhinderte die Querlatte einen weiteren Treffer der Heimischen. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und drängten auf den Ausgleich. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Ligaprimus einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Schneller Treffer nach der Pause

Fünf Minuten nach Wiederbeginn ertönte dann ein Elfmeterpfiff. Mathias Pellinger verwandelte sicher zum 2:0 zugunsten von Eckartsau (50.). Doch selbst nach dem 0:2 versuchten die Gäste weiterhin nach vorne zu spielen. In Minute 58 scheiterte Constantin Müller mit seinem Abschluss an Torhüter Alex Kniezanrek.

Damböck legt auf Müller ab, dessen Schuss hält Alex Kniezanrek. Mad Man, Ticker-Reporter

Daniel Karner besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den SCG Eckartsau (74.). Am Schluss fuhr Eckartsau gegen den SC Orth/Donau auf eigenem Platz einen 3:0-Sieg ein.

Die Aufstellungen

SCG Eckartsau

01 Alex Kniezanrek, 15 Markus Ordelt, 16 Reinhard Trunner, 18 Mathias Pellinger (K), 25 Sandro Zant, 06 Sebastian Pötzl, 08 Marvin Kalchbrenner, 10 Mathias Klement, 12 Patrick Schmol, 07 Philipp Poitschek, 09 Christoph Tröstler; Ersatzspieler: ET Markus Endress, 04 Nino Hrastnig, 05 Lukas Veith, 11 Daniel Karner, 13 Michael Bozic, 14 Julian Hofbauer; Trainer: Manfred Pellinger.

SC Orth/Donau

T Günter Musil 02 Marko Hausner, 04 Mateo Gregori, 05 Sebastian Damböck, 10 Gurpreet Flora, 11 Lukas Jank (K), 12 Constantin Müller, 13 Manuel Kniezanrek, 14 Martin Schwinghammer, 17 Benjamin Forster, 18 Daniel Schneider; Ersatzspieler: ET Johannes Forstner, 03 Sokol Voskopi, 06 Elias Zizlavsky, 07 Patrick Fuchs, 08 Philip Pleva, 15 Julius Gieger; Trainer: Jan Csefalvay.

Der SCG Eckartsau mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Prunkstück von Eckartsau ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst drei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Eckartsau bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SCG Eckartsau vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Eckartsau selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Mit 19 Gegentreffern ist Orth die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Der SC Orth/Donau holte auswärts bisher nur einen Zähler. In der Tabelle liegt Orth nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Orth/Donau alles andere als positiv. Orth wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Während der SCG Eckartsau am nächsten Samstag (16:00 Uhr) beim SV Großebersdorf gastiert, steht für den SC Orth/Donau einen Tag vorher der Schlagabtausch beim ATSV OMV Auersthal auf der Agenda.

1. Klasse Nord: SCG Eckartsau – SC Orth/Donau, 3:0 (1:0)

74 Daniel Karner 3:0

50 Mathias Pellinger 2:0

9 Christoph Troestler 1:0

