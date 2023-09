Bad Pirawarth gegen Spannberg in der Nachspielzeit erfolgreich

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor rund 320 Zuschauern empfing der SK Spannberg am Freitagabend die Gäste des SV Bad Pirawarth. Der SK Spannberg und der SV Bad Pirawarth verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Bad Piraw. erwies sich gegen den SK Spannberg als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Erst nach einer halben Stunde war das Abtasten der beiden Teams vorbei. Der SV Bad Pirawarth ging in der 30. Minute durch einen Treffer von Daniel Hübler in Führung. Diese hielt allerdings nicht lange an. Die Gäste bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Pavel Kucharcuk für den Ausgleich sorgte (35.). In Minute 40 gelang den Heimischen beinahe der Führungstreffer, doch ein Abschluss von Filip Stanic landete nur am Pfosten. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Remis in letzter Minute

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den besseren Start und durften früh jubeln. Filip Stanic versenkte den Ball in der 47. Minute im Netz von Bad Pirawarth. Die Hausherren wollten die knappe Führung über die Zeit bringen, doch das gelang nicht. Alexander Pipal machte Spannberg kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte (90+3.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich die Gastgeber und der SV Bad Pirawarth mit einem Unentschieden.

Beim SK Spannberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Mit elf ergatterten Punkten steht der SK Spannberg auf Tabellenplatz sechs. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Spannberg bei. Der SK Spannberg ist seit vier Spielen unbezwungen.

Bad Piraw. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Bad Pirawarth holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Bad Piraw. liegt nun auf Platz acht. Einen Sieg, drei Remis und drei Niederlagen hat der SV Bad Pirawarth derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Bad Piraw. nur fünf Zähler.

Als Nächstes steht für den SK Spannberg eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen den SV AUST-BAU Großkrut. Der SV Bad Pirawarth empfängt – ebenfalls am Samstag – den SCG Eckartsau.

1. Klasse Nord: SK Spannberg – SV Bad Pirawarth, 2:2 (1:1)

93 Alexander Pipal 2:2

47 Filip Stanic 2:1

35 Pavel Kucharcuk 1:1

30 Daniel Huebler 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.