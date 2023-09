Wichtiger Dreier für Deutsch-Wagram beim SV Hausbrunn

Details Samstag, 23. September 2023 00:02

1. Klasse Nord: Vor rund 100 Besuchern trafen in der 7. Runde der SV Hausbrunn und der ATSV Deutsch Wagram aufeinander. Der SV Hausbrunn und der ATSV Sparta Deutsch-Wagram lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Deutsch-Wagram wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Hausbrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Wolfgang Wimmer traf schon in der vierten Minute zur frühen Führung. Doch die Gäste wollten sich nicht lange mit einem Rückstand zufrieden geben. Stephan Hlinka traf zum 1:1 zugunsten des ATSV Sparta Deutsch-Wagram (21.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Zwei Elfer und Tore im Fünf-Minuten-Takt

Nach der Pause konnten die Gäste das Spiel sogar drehen. Elfmeter! Manfred Romstorfer war es, der in der 56. Minute das Spielgerät im Tor des SV Hausbrunn unterbrachte. Doch die Heimischen konnten kurz darauf antworten. Und wieder war es ein Elfmeter. Die Gastgeber hatten sich also schnell wieder gesammelt und erzielten in Person von Martin Kristof per Strafstoß den Ausgleich (62.). Doch auch dieser Zwischenstand hielt nicht lange an. Der Treffer zum 3:2 sicherte Deutsch-Wagram nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hlinka in diesem Spiel (67.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte der Gast gegen Hausbrunn.

Trotz der Niederlage belegt der SV Hausbrunn weiterhin den fünften Tabellenplatz. Nur einmal gab sich Hausbrunn bisher geschlagen. Mit dem Gewinnen tut sich der SV Hausbrunn weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Weil man wieder mal alle drei Zähler holte, grüßt der ATSV Sparta Deutsch-Wagram nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Die Angriffsreihe von Deutsch-Wagram lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 15 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Deutsch-Wagram selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am kommenden Samstag trifft Hausbrunn auf den SC Poysdorf, der ATSV Sparta Deutsch-Wagram spielt tags zuvor gegen den SV GG Haringsee.

1. Klasse Nord: SV Hausbrunn – ATSV Sparta Deutsch-Wagram, 2:3 (1:1)

67 Stephan Hlinka 2:3

62 Martin Kristof 2:2

56 Manfred Romstorfer 1:2

21 Stephan Hlinka 1:1

4 Wolfgang Wimmer 1:0

