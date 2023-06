Wimmer schießt Großebersdorf zum Sieg und Kreuttal in die 2. Klasse

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:08

1. Klasse Nord: Der SC Kreuttal bestätigte vor 400 Besuchern auch im letzten Ligaspiel die schlechte Saisonleistung und verabschiedet sich mit einer 1:2-Niederlage gegen den SV Großebersdorf aus der 1. Klasse Nord. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Kreuttal durch ein 3:0 für sich entschieden.

Nach neun Minuten klopften die Gäste erstmals gefährlich an. Großebersdorf ging durch Patrick Wimmer in der zehnten Minute in Führung. Die Heimelf brauchte einen Sieg um die Klasse halten zu können, tat sich aber extrem schwer. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Gäste in die Kabine. Kurz nach dem die Seiten getauscht waren, mussten die Heimischen den nächsten Nackenschlag wegstecken. Wimmer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (47.). Doch dann kam doch nochmal Hoffnung bei den Hausherren auf. Phillip Wihro war es, der in der 51. Minute das Spielgerät im Tor des SV Großebersdorf unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Nur wenige Minuten später vergab James Miller die große Chance auf den Ausgleich. Doch die Gastgeber haaten nicht mehr die Mittel um das Ruder noch einmal umzureissen. Schließlich holte Großebersdorf gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.

Der SC Kreuttal muss runter

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken des SC Kreuttal. Auf heimischem Rasen schnitten die Gastgeber jedenfalls ziemlich schwach ab (2-1-11). Nach allen 28 Spielen steht Kreuttal auf dem 15. Tabellenplatz. Mit 71 Gegentoren gab die Hintermannschaft des SC Kreuttal in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Zum Saisonabschluss weist Kreuttal lediglich sechs Siege vor, denen fünf Remis und 17 Niederlagen gegenüberstehen. Mit der Leistung der letzten Spiele wird der SC Kreuttal so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Dieses Mal entkam Großebersdorf nur knapp dem Abstieg. Nach 28 Spielen steht der SV Großebersdorf auf Platz 13.

1. Klasse Nord: SC Kreuttal – SV Großebersdorf, 1:2 (0:2)

51 Phillip Wihro 1:2

47 Patrick Wimmer 0:2

10 Patrick Wimmer 0:1

