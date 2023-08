Hausbrunn feiert gegen Spannberg einen klaren Heimerfolg

Details Samstag, 12. August 2023 00:02

1. Klasse Nord: Auch in Hausbrunn ertönte der erste Pfiff in der neuen Saison, als der Unparteiische das Spiel vor 300 Zuschauern zwischen dem SV Hausbrunn und dem SK Spannberg anpfiff. Mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck ging es für den SK Spannberg vom Auswärtsmatch bei Hausbrunn in Richtung Heimat.

Die Anfangsphase blieb zunächst torlos und das Spiel noch offen. Für das erste Tor sorgte Stefan Swoboda. In der 26. Minute traf der Spieler des SV Hausbrunn ins Schwarze. Doch der SK Spannberg konnte noch vor der Pause eine Antwort finden. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Samuel Deubner das 1:1 für Spannberg (40.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Ausgleichstor von Deubner bleibt nur ein Ehrentreffer

Kurz nach Wiederbeginn jubelten wieder die Gastgeber. Hausbrunns Markus Wölfel witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (53.). Dann aber ein Rückschlag für Hausbrunn. Benjamin Bruckner von der Heimmannschaft sah glatt Rot (64.). Der SV Hausbrunn führte aber schließlich in Unterzahl das 3:1 durch Dominik Schüller herbei (79.). Nur zwei Minuten später war die Partie entschieden. Martin Kristof gelang in den Schlussminuten durch einen Penalty noch ein weiterer Treffer für Hausbrunn (81.). Mit dem Abpfiff war dem SV Hausbrunn der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Kommende Woche tritt Hausbrunn beim SCG Eckartsau an (Sonntag, 17:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt der SK Spannberg Heimrecht gegen den SV GG Haringsee.

1. Klasse Nord: SV Hausbrunn – SK Spannberg, 4:1 (1:1)

81 Martin Kristof 4:1

79 Dominik Schueller 3:1

53 Markus Woelfel 2:1

40 Samuel Deubner 1:1

26 Stefan Swoboda 1:0

