Später Treffer bringt Poysdorf den Sieg über Bad Pirawarth

Details Sonntag, 13. August 2023 00:02

1. Klasse Nord: Am Samstagabend empfing der SC Poysdorf in Runde eins die Gäste des SV Bad Pirawarth. Etwa 160 Zuschauer wollten sich den Auftakt in die neue Saison nicht entgehen lassen. Der SC Poysdorf kam am ersten Spieltag zu einem 2:1-Sieg gegen Bad Pirawarth.

Zwanzig Minuten lang belauerten sich beide Mannschaften und warteten auf den Fehler des Gegners. Poysdorf ging in Minute 20 in Front. Poysdorfs Goalgetter Florian Schön fastte sich ein Herz und knallte den Ball aus gut zwanzig Metern ins linke Eck. Nach einer guten halben Stunde mussten die Hausherren den verletzten Martin Urban vorgeben und ihn durch Patrick Busch ersetzen. Nach 37 Minuten mussten die Gäste auf der Linie klären um das 0:2 zu verhindern. Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte Roman Strobl am Torhüter der Gäste (45.). Der SV Bad Pirawarth brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SC Poysdorf hatte bis zur Pause Bestand.

Schön wird Man of the Match

Gleich nach Wiederbeginn hatte Alexander Pipal die Topchance auf den Ausgleich, scheiterte aber an Keeper Marek Gladis (46.). Kurz darauf klappte es aber mit dem Ausgleich. Die Gäste bekamen einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen und Sandro Krizso beförderte das Leder zum 1:1 von Bad Pirawarth in die Maschen (47.). Danach lieferten sich beide Teams einen regelrechten Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Zehn Minuten vor dem Ende war es erneut Florian Schön der sich als Torschütze feiern lassen durfte. Der SC Poysdorf markierte somit das 2:1 (80.). Der Gäste-Trainer Mario Dolejschek sah nach Kritik zunächst Gelb (90.) und flog nach einer Beleidigung kurz darauf (91.) vom Platz. Am Schluss gewann Poysdorf gegen den SV Bad Pirawarth.

Am kommenden Freitag tritt der Gastgeber beim SV AUST-BAU Großkrut an, während Bad Pirawarth einen Tag später den ATSV OMV Auersthal empfängt.

1. Klasse Nord: SC Poysdorf – SV Bad Pirawarth, 2:1 (1:0)

80 Florian Schoen 2:1

47 Sandro Krizso 1:1

20 Florian Schoen 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei