Shala sichert Deutsch-Wagram den Auswärtserfolg beim USC Kronberg

1. Klasse Nord: 110 Zuschauer kamen nach Kronberg um das Spiel des USC Kronberg gegen den ATSV Deutsch-Wagram mitzuverfolgen. Kronberg steckte gegen Deutsch-Wagram eine deutliche 0:3-Niederlage ein.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Einzig vier Gelbe Karten war die magere Ausbeute an Höhepunkten. Nach der Pause legten die Gäste aber los. Flamur Shala brachte den USC Kronberg in der 57. Minute ins Hintertreffen. In den Schlussminuten erhöhte Deutsch-Wagram nochmal das Tempo und sicherte die Führung weiter ab. Manfred Romstorfer erhöhte für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram auf 2:0 (82.). Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Shala in der 94. Minute traf. Letzten Endes ging Deutsch-Wagram im Duell mit Kronberg als Sieger hervor.

Deutsch-Wagram nach der Pause erfolgreich

Für den USC Kronberg endete die vorherige Saison mit 30 Punkten auf dem elften Platz. Mit einem Punkt auf der Habenseite stehen die Gastgeber derzeit auf dem elften Rang.

Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Für Deutsch-Wagram steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram klettert nach diesem Spiel auf den zweiten Tabellenplatz.

Kronberg tritt am Sonntag beim SC Poysdorf an. Am Freitag empfängt Deutsch-Wagram den SC Orth/Donau.

1. Klasse Nord: USC Kronberg – ATSV Sparta Deutsch-Wagram, 0:3 (0:0)

94 Flamur Shala 0:3

82 Manfred Romstorfer 0:2

57 Flamur Shala 0:1

