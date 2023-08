Orth dreht das Spiel gegen die Stripfing Amateure

Details Montag, 21. August 2023 00:01

1. Klasse Nord: Die Stripfing Amateure hatten noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. Rund 110 Besucher wollten das Spiel der 2. Runde in der Donauauen-Arena in Orth/Donau verfolgen. An diesem Spieltag verlor man 2:4 gegen den SC Orth/Donau.

Vor 110 Zuschauern markierte Orths Sebastian Damböck das 1:0 (7.). Lange hielt die Führung allerdings nicht. Das 1:1 des Stripfing Amateure stellte Sefiwu Abubakar sicher (20.).

Nach einer Ecke von rechts kommt Sefiwu Abubakar an der Strafraumgrenze an den Ball und zieht ab, er trifft perfekt ins rechte Kreuzeck. Mad Man, Ticker-Reporter

Stripfings Dominik Pürk versenkte die Kugel in der 32. Minute zum 2:1. Zur Pause wusste der Stripfing Amateure eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Orth dreht die Partie

Kurz nach Wiederbeginn war das Spiel wieder ausgeglichen. Das 2:2 des SC Orth/Donau bejubelte Gurpreet Flora (56.). Jakub Lukac beförderte das Leder dann sogar mit einem Schlenzer ins lange Eck zum 3:2 des Gastgebers in die Maschen (65.). Orths Sebastian Damböck schoss in der 70. Minute das Tor zum 4:2.

Damböck zum Zweiten, im Strafraum fällt ihm der abprallende Ball vor die Füße, er zieht ab und knallt ihn unter die Latte. Mad Man, Ticker-Reporter

Peter Luschnik verpasste den Schlussakt. Für den Akteur des Stripfing Amateure war das Spiel nach einer Notbremse und der Roten Karte in der 90. Minute vorzeitig beendet. In den 90 Minuten war der SC Orth/Donau im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der Stripfing Amateure und fuhr somit einen 4:2-Sieg ein.

Die Aufstellungen:

Orth begann mit: T Reinhardt Gagony, 02 Marko Hausner, 11 Lukas Jank (K), 13 Manuel Kniezanrek, 14 Martin Schwinghammer, 15 Julius Gieger, 17 Benjamin Forster, 05 Sebastian Damböck, 10 Gurpreet Flora, 18 Daniel Schneider, 16 Jakub Lukac; Ersatzspieler: ET Günter Musil, 03 Sokol Voskopi, 04 David Metzger, 05 Mateo Gregori, 09 Martin Selecky, 12 Constantin Müller; Trainer: Jan Csefalvay.

Stripfing Amateure starteten mit: T Antonio Basic, 04 Peter Luschnik (K), 06 Hakim Hamid, 08 Luca Sallmutter, 09 Muadh Berisha, 11 David Schweng, 18 Omar Sallam, 19 Emmanuel Dahdal, 20 Sefiwu Abubakar, 21 Jeremy Ayeni, 27 Dominik Pürk; Ersatzspieler: 05 Mehmet Özcan , BA, 07 Luca Lorenz, 10 Houssem Fattoum, 14 Armin Memisevic, 15 Andreas Haas, 17 Jakub Sabo; Trainer: Reinhard Bocek.

Für Orth steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte. Der SC Orth/Donau liefte in der abgelaufenen Saison mit 31 Punkten auf dem zehnten Rang der Tabelle ein. Orth machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem fünften Platz.

Der Stripfing Amateure schloss die vergangene Spielzeit auf Platz zwölf mit 28 Punkten ab.

Der SC Orth/Donau tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ATSV Sparta Deutsch-Wagram an. Einen Tag später empfängt der Stripfing Amateure den SK Spannberg.

1. Klasse Nord: SC Orth/Donau – Stripfing Amateure, 4:2 (1:2)

70 Sebastian Damboeck 4:2

65 Jakub Lukac 3:2

56 Gurpreet Flora 2:2

32 Dominik Puerk 1:2

20 Sefiwu Abubakar 1:1

7 Sebastian Damboeck 1:0

