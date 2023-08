Nach Heimsieg gegen Großebersdorf: Hausbrunn krallt sich die Tabellenspitze

Details Samstag, 26. August 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor etwa 150 Zuschauern trafen am Freitagabend der SV Hausbrunn und der SV Großebersdorf aufeinander. Großebersdorf kehrte vom Auswärtsspiel gegen Hausbrunn mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 1:3.

Nach etwas mehr als zwanzig Minuten war die Abtastphase des Spiels vorbei. Martin Kristof war es, der in der 23. Minute den Ball im Gehäuse des SV Großebersdorf unterbrachte. Die Gäste reklamierten dabei aber auf Handspiel des Torschützen, doch das Tor zählte.

Tor für SV Hausbrunn zum 1:0: Nr. 13 Kristof nach schönem Zusammenspiel von Swoboda und Voda. Großebersdorf reklamiert auf Handspiel bei der Ballmitnahme von Swoboda. Julian Kraml, Ticker-Reporter

In Minute 25 musste die Torstange das 0:2 aus Sicht der Gäste verhindern. Der Gast geriet deutlicher in Rückstand, als der SV Hausbrunn durch einen Kopfballtreffer von Markus Wölfel auf 2:0 erhöhte (35.). Mit der Führung für Hausbrunn ging es in die Kabine.

Hausbrunn untermauert Heimstärke

Nach einem Eckball kurz nach der Pause war das Spiel praktisch schon entschieden. Marek Kavecky legte dabei in der 50. Minute per Kopf zum 3:0 für den neuen Tabellenführer nach. David Lang schoss die Kugel vom Elfmeterpunkt zum 1:3 für Großebersdorf über die Linie (57.). Am Ende blickte der SV Hausbrunn auf einen klaren 3:1-Heimerfolg über den SV Großebersdorf.

Die errungenen drei Zähler gingen für Hausbrunn einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Mit drei ergatterten Punkten steht Großebersdorf auf Tabellenplatz neun. In dieser Saison sammelte Großebersdorf bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Als Nächstes steht für den SV Hausbrunn eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (11:00 Uhr) geht es gegen den SV Bad Pirawarth. Der SV Großebersdorf tritt bereits einen Tag vorher gegen den SV GG Haringsee an (16:30 Uhr).

1. Klasse Nord: SV Hausbrunn – SV Großebersdorf, 3:1 (2:0)

57 David Lang 3:1

50 Marek Kavecky 3:0

35 Markus Woelfel 2:0

23 Martin Kristof 1:0

