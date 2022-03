Rehberg-Coach setzt auf Königsdisziplin–Camps

Details Sonntag, 06. März 2022 06:44

Beim SV Rehberg arbeitet Trainer Dominik König noch vor dem Start der Frühjahrssaison in der 1. Klasse Nordwest-Mitte mit Feuereifer an einer großen Leidenschaft: Seinen Königsdisziplin–Camps 2022. Dabei bietet der Bewegungs-Coach heuer folgende zwei Termine an: Das Fußball - Ostercamp & Torwartcamp in Furth von 11.4. bis 13.4.2022 und das Fußball-Pfingstcamp & Torwartcamp in Mautern von 4.6. bis 6.6.2022.

König meinte dazu gegenüber Ligaportal: "Top-ausgebildete Trainer, ein pädagogisches Konzept, neue Trainingsmethoden und kognitive Schwerpunkte sind nur einige der Eckpfeiler der Camps." Unter seiner Leitung kommen heuer erstmals zwei neue Spielformen zum Einsatz: Die Mini-Fußball-Arena sowie Cageball. Dabei stehen viele Ballkontakte, schnelles Spiel und viele Tore im Mittelpunkt des Trainings.

Die Mini-Fußball-Arena (Fokus auf moderne Trainingsmethoden und eine intensive Verbesserung des Kurzpassspiels: Die Arena ist für innen und außen, sowie auf allen Bodenbelägen geeignet) sowie Cageball sollen in Zukunft wieder echte "Straßenfußballer" möglich machen. Wie der Name „Cage“ schon sagt, wird in einem Käfig gespielt. Der gute, alte "Wiener Käfig-Kick" macht also Schule: Das Spiel wird dynamischer und schneller, noch dazu unterstützt es die technische Komponente eines Fußballtrainings.

Der Nachwuchs wird bei König jedenfalls voll auf die Rechnung kommen. "Fußball, Spaß, Bewegung & Wettbewerbe an jeweils drei Tagen. Speziell für Torhüter wird ein Torwartcamp an jedem der beiden Standorte angeboten. Dabei stehen Torwarttrainer vom ÖFB und aus der Bundesliga den Kids zur Verfügung", meint der Veranstalter voller Vorfreude.

Die Anmeldung und weitere Infos sind unter www.koenigsdisziplin.at möglich. Ligaportal wünscht den Kindern viel Spaß beim Fußball!