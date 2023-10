Gars/Kamp gewinnt das Topspiel der Runde gegen Ruppersthal deutlich

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit Gars und dem USCR trafen sich am Freitag vor fast 200 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien der SCU Gars/Kamp aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Gars ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den USC Ruppersthal einen klaren Erfolg.

Fast eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Für das erste Tor sorgte Clemens Kaiblinger. In der 26. Minute traf der Spieler des SCU Gars/Kamp ins Schwarze. Nur 60 Sekunden später erhöhte die Heimelf bereits den Vorsprung. Daniel Schachinger erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (27.).

Klemens Kaiblinger und gleich darauf Daniel Schachinger! Markus Zimmel, Ticker-Reporter

Noch vor der Pause konnten die Gäste aber den Rückstand wieder verkürzen. Artan Selimi schoss für den USCR in der 34. Minute das erste Tor. Zur Pause behielt Gars die Nase knapp vorn.

Anschlusstor von Selimi bleibt nur ein Ehrentreffer

Die Vorentscheidung gelang den Heimischen aber nach einer guten Stunde. Für das 3:1 des Tabellenführers zeichnete Markus Angenbauer verantwortlich (65.). Tobias Waltenberger stellte schließlich in der 83. Minute den 4:1-Sieg für den SCU Gars/Kamp sicher. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Gars den USC Ruppersthal 4:1.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SCU Gars/Kamp einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit nur 14 Gegentoren hat Gars die beste Defensive der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Mit dem Sieg baute Gars die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SCU Gars/Kamp neun Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Der SCU Gars/Kamp ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt der USCR den fünften Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der USC Ruppersthal derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt Gars beim SC Traismauer an, während der USCR einen Tag später den SV Zellerndorf empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SCU Gars/Kamp – USC Ruppersthal, 4:1 (2:1)

83 Tobias Waltenberger 4:1

65 Markus Angenbauer 3:1

34 Artan Selimi 2:1

27 Daniel Schachinger 2:0

26 Clemens Kaiblinger 1:0

