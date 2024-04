Ruppersthal bezwingt den SV Spitz

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 02:10

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der USC Ruppersthal und der SV Spitz/Donau boten den 150 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für den USCR, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte sich der SV Spitz als keine große Hürde erwiesen und mit 0:4 verloren.

Nach etwas mehr als zehn Minuten war das Abtasten beider Teams vorbei. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Rester sein Team in der 13. Minute.

Nr.5 zieht im Strafraum links nach innen und versenkt den Ball im rechten Eck. Joshi, Ticker-Reporter

Doch die Heimelf antwortete nur wenig später. Armin Winkler nutzte nach einem Eckball die Chance für den USC Ruppersthal und beförderte in der 21. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.

Schneider gelingt der Siegtreffer

Artan Selimi stellte die Weichen für den USCR auf Sieg, als er in Minute 51 aus der Drehung abschloss und mit dem 2:1 zur Stelle war. Für das zweite Tor von Spitz war Luca Söllner verantwortlich, der in der 60. Minute das 2:2 besorgte. Kurz darauf jubelten die Gäste über die vermeintliche Führung, doch diese wurde wegen Abseits nicht anerkannt (63.). Wieder nur einige Augenblicke später rettete die Querlatte für die Hausherren. Praktisch im Gegenzug gab es Elfmeter für Ruppersthal. Nico Schneider versenkte die Kugel vom Punkt zum 3:2 (68.).

Elfer sicher verwandelt von Schneider! Joshi, Ticker-Reporter

In den 90 Minuten war der USC Ruppersthal im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der SV Spitz/Donau und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Der USCR machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Offensiv konnte dem Gastgeber in der 1. Klasse Nordwest-Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 43 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute der USCR die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der USC Ruppersthal elf Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der USC Ruppersthal konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit 62 Gegentreffern ist der SV Spitz die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Wann bekommt Spitz die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den USCR gerät man immer weiter in die Bredouille. Der SV Spitz/Donau musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gäste insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Spitz hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die fünfte Pleite am Stück.

Der USC Ruppersthal tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 20:00 Uhr, bei der USC Kirchberg/Altenwörth an. Zwei Tage später (16:30 Uhr) empfängt Spitz den SC Traismauer.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Ruppersthal – SV Spitz/Donau, 3:2 (1:1)

68 Nico Schneider 3:2

60 Luca Söllner 2:2

51 Artan Selimi 2:1

21 Armin Winkler 1:1

13 Dominik Rester 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.