Knapper Triumph von Getzersdorf gegen Hollenburg

Details Sonntag, 28. April 2024 02:00

1. Klasse Nordwest-Mitte: Über 600 Besucher strömten zu diesem Spiel der 20. Runde nach Getzersdorf. Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Getzersdorf und dem SV Hollenburg an diesem 20. Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte der SC Getzersdorf dabei jedoch nicht. Im Hinspiel waren die beiden Mannschaften nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

Eine gute halbe Stunde lang konnten beide Mannschaften ihren Kasten sauber halten. Für das erste Tor sorgte Florian Brandl. In der 33. Minute traf der Spieler von Getzersdorf ins Schwarze. Nur 120 Sekunden später legten die Hausherren nach. Patrick Denk schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (35.). Mit der Führung für den SC Getzersdorf ging es in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Der zweite Durchgang war lange Zeit torlos geblieben. Kurz vor Ultimo war noch Hans Gill zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Hollenburg verantwortlich (89.). Am Schluss siegte Getzersdorf gegen die Gäste.

Nachdem der SC Getzersdorf die Hinserie auf Platz sechs abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Getzersdorf aktuell den ersten Rang. Der SC Getzersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Getzersdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Elf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Hollenburg momentan auf dem Konto. Die Situation bei Hollenburg bleibt angespannt. Gegen den SC Getzersdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Getzersdorf setzte sich mit diesem Sieg vom SV Hollenburg ab und belegt nun mit 40 Punkten den zweiten Rang, während Hollenburg weiterhin 36 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt der SC Getzersdorf beim USC Ruppersthal an, während der SV Hollenburg einen Tag später den SC Mautern empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Getzersdorf – SV Hollenburg, 2:1 (2:0)

89 Hans Gill 2:1

35 Patrick Denk 2:0

33 Florian Brandl 1:0

