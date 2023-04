Der SV Gablitz kommt beim SV Zellerndorf nicht über ein Remis hinaus

Details Samstag, 29. April 2023 00:36

1. Klasse Nordwest-Mitte: Als klarer Favorit musste der SV Gablitz einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen den SV Zellerndorf vor 100 Besuchern nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Über das Remis konnte sich Zellerndorf entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit SV Gablitz. Der SV Gablitz hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Für den Führungstreffer des Gasts zeichnete Daniel Faschingeder mit einem Distanzschuss verantwortlich (15.). Dann kamen beide Mannschaften zu ihren Chancen. Oleksiy Chereda war es, der in der 37. Minute den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Gehäuse des SV Gablitz unterbrachte und zum 1:1 traf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Erst in den Schlussminuten wurde es turbulenter. Matthias Rain versenkte den Ball in der 85. Minute im Netz des SV Gablitz. Baran Kaplan sicherte dem SV Gablitz das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Kaplan mit einem Freistoßtreffer den 2:2-Endstand her (92.). Schließlich gingen der SV Zellerndorf und der SV Gablitz mit einer Punkteteilung auseinander.

Kaplan erzielt Remis in der Nachspielzeit

Die Trendkurve von Zellerndorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zwölf, mittlerweile hat man Platz acht der Rückrundentabelle inne. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des Gastgebers derzeit nicht. Sechs Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat der SV Zellerndorf momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Zellerndorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SV Gablitz nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SV Gablitz stets gesorgt, mehr Tore als der SV Gablitz (52) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Nur dreimal gab sich der SV Gablitz bisher geschlagen. Der SV Gablitz blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Am Sonntag ist der SV Zellerndorf in der Fremde beim SV Bergern gefordert. Der SV Gablitz ist am kommenden Montag zu Gast beim SV Spitz/Donau.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – SV Gablitz, 2:2 (1:1)

92 Baran Kaplan 2:2

85 Matthias Rain 2:1

37 Oleksiy Chereda 1:1

15 Daniel Faschingeder 0:1

