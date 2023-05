Jankto sichert Hollenburg den Auswärtserfolg beim USV Atzenbrugg/H.

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:19

1. Klasse Nordwest-Mitte: Etwa 100 Zuschauer kamen an die Sportanlage Atzenbrugg-Heiligeneich. Gegen den SV Hollenburg holte sich der USV Atzenbrugg/H. eine 0:2-Schlappe ab. Das Hinspiel hatte USV Atzenbrugg/H. deutlich mit 5:2 für sich entschieden.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde jubelten die Gäste. Für das erste Tor von Hollenburg war Norbert Jankto verantwortlich, der in der 19. Minute das 1:0 besorgte. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Lange Zeit blieb das Spiel offen, doch als die Schlussviertelstunde begann, traf Jankto erneut. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Jankto bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (76.). Letzten Endes ging der SV Hollenburg im Duell mit Atzenbrugg als Sieger hervor.

Jankto schießt Hollenburg zum Sieg

In der Tabelle liegt der USV Atzenbrugg/H. nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Neun Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei USV Atzenbrugg/H. noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Hollenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve des Gasts geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zehn, mittlerweile hat man Platz sechs der Rückrundentabelle inne. Der SV Hollenburg klettert nach diesem Spiel auf den neunten Tabellenplatz. Hollenburg verbuchte insgesamt sieben Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Hollenburg, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt Atzenbrugg beim SV Heldenberg an, während Hollenburg einen Tag später die USC Kirchberg/Altenwörth empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. – SV Hollenburg, 0:2 (0:1)

