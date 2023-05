Lengenfeld spuckt Ziersdorf in die Titel-Suppe

Details Montag, 08. Mai 2023 00:38

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Ziersdorf büßte vor 265 Zuschauern mit der 1:2-Niederlage gegen Lengenfeld die Tabellenführung ein. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem SC Lengenfeld beugen mussten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Ziersdorf hatte mit 4:1 gewonnen.

Für den Gastgeber ging es noch um die Titelchance, für die Gäste um den Klassenerhalt. Eine halbe Stunde lang hielten sich beide Teams eher zurück. Für das erste Tor sorgte Mario Franzl. In der 32. Minute traf der Spieler von Lengenfeld ins Schwarze. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. In Halbzeit zwei waren Tore ebenfalls lange Mangelware. Erst in der Schlussphase schlugen die Favoriten zu. Das 1:1 des SV W4IT Ziersdorf bejubelte Mikolin Demaj (80.). Als sich alle schon mit dem Remis anfreundeten, gelang der Lucky Punch. Nico Weingartner machte die Überraschung in der Nachspielzeit (94.) perfekt und brachte den SC Lengenfeld in Führung. Am Ende verbuchte Lengenfeld gegen den SV Ziersdorf einen Sieg.

Kurz vor Schluss: Weingartner trifft zum Sieg

14 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Ziersdorf derzeit auf dem Konto. Nach der Niederlage gegen den SC Lengenfeld bleibt der SV W4IT Ziersdorf weiterhin glücklos.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Lengenfeld liegt nun auf Platz zehn. Der SC Lengenfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für Lengenfeld, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Während der SV Ziersdorf am kommenden Samstag den SV Zellerndorf empfängt, bekommt es der SC Lengenfeld am selben Tag mit dem USV Furth zu tun.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV W4IT Ziersdorf – SC Lengenfeld, 1:2 (0:1)

94 Nico Weingartner 1:2

80 Mikolin Demaj 1:1

32 Mario Franzl 0:1

