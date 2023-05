Viele Tore, doch kein Sieger zwischen Ziersdorf und Zellerndorf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:05

1. Klasse Nordwest-Mitte: Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der SV W4IT Ziersdorf und der SV Zellerndorf vor 245 Zuschauern mit 2:2. Zellerndorf erwies sich gegen den SV Ziersdorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Der SV Zellerndorf war beim 3:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Der vermeintliche Außenseiter durfte in diesem Spiel zuerst jubeln. Matthias Rain brachte den Gast in der 20. Minute nach vorn. Den Freudenjubel von Zellerndorf machte Roman Maximilian Kollar zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (26.). Doch die Gastgeber wußten kurz darauf erneut zu antworten. Markus Reilinger nutzte die Chance für den SV Zellerndorf und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zellerndorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 62. Minute sicherte Kollar seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Ziersdorf und der SV Zellerndorf die Punkte teilten.

Trotz Kollar-Doppelpack nur ein Punkt

Der SV W4IT Ziersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Mit 49 geschossenen Toren gehört die Heimmannschaft offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Der SV Ziersdorf verbuchte insgesamt 14 Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Ziersdorf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit 24 ergatterten Punkten steht Zellerndorf auf Tabellenplatz zwölf. Sechs Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat der SV Zellerndorf derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Zellerndorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Sonntag trifft der SV W4IT Ziersdorf auf den USC Ruppersthal, der SV Zellerndorf spielt tags zuvor gegen den USV Furth.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV W4IT Ziersdorf – SV Zellerndorf, 2:2 (1:2)

62 Roman Maximilian Kollar 2:2

31 Markus Reilinger 1:2

26 Roman Maximilian Kollar 1:1

20 Matthias Rain 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei