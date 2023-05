Schwaiger schießt Lengenfeld zum Heimsieg gegen Furth

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:10

1. Klasse Nordwest-Mitte: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Lengenfeld gegen den USV Furth den Dreier. Das Match endete vor etwas mehr als 220 Zsuchauern mit 2:1. Hundertprozentig überzeugen konnte Lengenfeld dabei jedoch nicht. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für die Gastgeber geendet.

In den ersten Minuten wurde zunächst der Gast erstmals gefährlich, doch dann schlugen die Heimischen zu. Für das 1:0 und 2:0 war Moritz Schwaiger verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (13./33.). Dabei hatten die Gäste aus Furth nach 28 Minuten die Topchance zum Ausgleich ausgelassen. Peter Engelhart nutzte die Chance für den USV Furth und beförderte mit einer Grätsche in der 34. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Im zweiten Durchgang fanden beide Mannschaften einige gute Chancen vor, doch ein weiterer Treffer wollte keinem mehr gelingen. Letztendlich hatte der SC Lengenfeld Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Lengenfeld verschafft sich Luft

Die Leistungssteigerung von Lengenfeld lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der SC Lengenfeld einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang elf ab. Lengenfeld klettert nach diesem Spiel auf den achten Tabellenplatz. Der SC Lengenfeld verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und zehn Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Lengenfeld konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Der USV Furth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf 14. Rang hielt sich der Gast in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die siebte Position inne. Trotz der Niederlage fiel der USV Furth in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Mit nur 23 Treffern stellt der USV Furth den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Nun musste sich der USV Furth schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage des USV Furth bleibt angespannt. Gegen den SC Lengenfeld musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag trifft Lengenfeld auf den SC Mautern, der USV Furth spielt am selben Tag gegen den SV Zellerndorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Lengenfeld – USV Furth, 2:1 (2:1)

34 Peter Engelhart 2:1

33 Moritz Schwaiger 2:0

13 Moritz Schwaiger 1:0

