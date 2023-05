Zellerndorf gewährt Furth nur Ehrentreffer

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Zellerndorf kam vor 200 Zuschauern gegen den USV Furth zu einem klaren 4:1-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Zellerndorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Gäste hatten mit 4:1 gewonnen.

Die Heimischen hatten nach wenigen Minuten schon zweimal am Tor des gegners angeklopft. In Minute zehn entschied der Unparteiische nicht auf Elfmeter für Zellerndorf. Somit ging es nach dem Halbzeitpfiff torlos in die Kabinen. Kurz nach Wiederbeginn schlugen die Gäste eher überraschend zu. Vinzenz Bussek brachte sein Team in der 46. Minute nach vorn. Nur eine Minute später stand es bereits 2:0. Oleksiy Chereda sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:0 (49./59./66.) aus der Perspektive des SV Zellerndorf. Der USV Furth kam kurz vor dem Ende zum Ehrentreffer (86.). Zum Schluss feierte Zellerndorf einen dreifachen Punktgewinn gegen die Gastgeber.

Zellerndorf verschafft sich etwas Luft zu den Abstiegsrängen

Der USV Furth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung des USV Furth lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der USV Furth einen deutlich verbesserten achten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Wann bekommt der USV Furth die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Zellerndorf gerät man immer weiter in die Bredouille. Insbesondere an vorderster Front liegt beim USV Furth das Problem. Erst 24 Treffer markierte der USV Furth – kein Team der 1. Klasse Nordwest-Mitte ist schlechter. Nun musste sich der USV Furth schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der USV Furth taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der siebte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Zellerndorf. Trotz der drei Zähler machte der SV Zellerndorf im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat Zellerndorf derzeit auf dem Konto. Der SV Zellerndorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Furth beim USC Ruppersthal an, während Zellerndorf zwei Tage zuvor den SC Mautern empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Furth – SV Zellerndorf, 1:4 (0:0)

86 David Weissenboeck 1:4

66 Oleksiy Chereda 0:4

59 Oleksiy Chereda 0:3

49 Oleksiy Chereda 0:2

46 Vinzenz Bussek 0:1

