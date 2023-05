Horn Amateure untermauert gegen Spitz Heimstärke

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:04

1. Klasse Nordwest-Mitte: Bei der Horn Amateure holte sich der SV Spitz vor 30 Fans eine 2:4-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Horn Amateure die Nase vorn. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht des Heimteams zu Ende gegangen.

Sebastian Berger ließ sich in der 21. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für die Horn Amateure. In der 31. Minute brachte Hayato Uchimura das Netz für den SV Horn Amateure zum Zappeln und stellte auf 2:0. In der 34. Minute legte Jakob Seidl zum 3:0 zugunsten der Horn Amateure nach. Spitz ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SV Horn Amateure. Für das 1:3 des SV Spitz/Donau zeichnete Sandor Rozman verantwortlich (57.). Der vierte Streich der Horn Amateure war Emil Safer vorbehalten (67.). Damit gelang ihm die Vorentscheidung in diesem Spiel. Christoph Fertl beförderte das Leder dann vom Elfmeterpunkt aus zum 2:4 des SV Spitz über die Linie (87.). Schlussendlich verbuchte der SV Horn Amateure gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Horn feiert Saisonsieg Nummer elf

Bei der Horn Amateure präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (58). Nachdem der SV Horn Amateure die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt die Horn Amateure aktuell den zweiten Rang. Durch die drei Punkte verbesserte sich der SV Horn Amateure im Tableau auf die fünfte Position. In den letzten fünf Partien rief die Horn Amateure konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

In der Tabelle liegt Spitz nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Elf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der SV Spitz/Donau momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SV Spitz noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der SV Horn Amateure stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim SC Lengenfeld vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Spitz den USV Atzenbrugg/H.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Horn Amateure – SV Spitz/Donau, 4:2 (3:0)

87 Christoph Fertl 4:2

67 Emil Safer 4:1

57 Sandor Rozman 3:1

34 Jakob Seidl 3:0

31 Hayato Uchimura 2:0

21 Sebastian Berger 1:0

