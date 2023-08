Paustian sichert Mautern den späten Sieg über Kirchberg/A.

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 200 Besucher fanden sich im DPU-Stadion in Mautern ein. Im Spiel des SC Mautern gegen die USC Kirchberg/Altenwörth gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Mautern.

In der ersten Viertelstunde tasteten sich beide Mannschaften ab. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Gregor Weber sein Team des USC Kirchberg/Altenwörth in der 17. Minute. Der SC Mautern glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für USC Kirchberg/Altenwörth in die Kabinen.

Last-Minute-Held Paustian schlägt zu

Die Gastgeber brauchten etwa eine Viertelstunde bis sie über den Ausgleich jubeln durften. In der 62. Minute erzielte Florian Ettenauer das 1:1 für Mautern. Die Gastgeber schöpften damit neuen Mut und Nodari Tutashvili traf zum 2:1 (77.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Rene Havlik bereits wenig später besorgte (82.). In der Nachspielzeit schockte Paul Paustian Kirchberg/Altenwörth, als er das Führungstor für den SC Mautern erzielte (91.). Schließlich sprang für Mautern gegen die USC Kirchberg/Altenwörth ein Dreier heraus.

Am kommenden Sonntag tritt der SC Mautern beim SC Getzersdorf an, während USC Kirchberg/Altenwörth einen Tag zuvor den SG Burgschleinitz/Straning empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Mautern – USC Kirchberg/Altenwörth, 3:2 (0:1)

91 Paul Paustian 3:2

82 Rene Havlik 2:2

77 Nodari Tutashvili 2:1

62 Florian Ettenauer 1:1

17 Gregor Weber 0:1

