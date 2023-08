Gars/Kamp besiegt den SV Heldenberg

Details Samstag, 19. August 2023 00:04

1. Klasse Nordwest-Mitte: 150 Zuschauer pilgerten nach Glaubendorf und sahen das Spiel des SV Heldenberg gegen den SCU Gars/Kamp. Der SV Heldenberg hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 2:4-Niederlage gegen den SCU Gars/Kamp lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Fast eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Für das erste Tor sorgte Markus Angenbauer. In der 27. Minute traf der Spieler von Gars zur 1:0-Führung ins Schwarze. Dann passierte nicht all zu viel und weitere Tore wurden nicht erzielt. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne.

Augenbauer wird zum Held des Abends

Angenbauer glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Ligaprimus (63./68.). Für das 4:0 des SCU Gars/Kamp sorgte Mario Dilberovic, der in Minute 71 vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle war. Doch die Heimelf bewies zumindest Moral und konnte eine höhere Niederlage verhindern. Für das 1:4 des SV Heldenberg zeichnete Matthias Knell verantwortlich (74.). In der 81. Minute brachte Kevin Schneider das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln und stellte auf 2:4. Schlussendlich reklamierte Gars einen Sieg in der Fremde für sich und wies Heldenberg in die Schranken.

45 Punkte wanderten in der letzten Saison auf das Konto des SV Heldenberg. In der Abschlusstabelle bedeutete das Platz vier.

Der SV Heldenberg stellt sich am Freitag (20:00 Uhr) beim SV Zellerndorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SCU Gars/Kamp den SV Spitz/Donau.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – SCU Gars/Kamp, 2:4 (0:1)

81 Kevin Schneider 2:4

74 Matthias Knell 1:4

71 Mario Dilberovic 0:4

68 Markus Angenbauer 0:3

63 Markus Angenbauer 0:2

27 Markus Angenbauer 0:1

