Abfuhr für Wolfsthal bei Velm

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Ost: Vor rund 200 Zuschauern empfing am Sonntag der FSV Velm die Gäste des SC Wolfsthal. Der FSV Velm stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem SC Wolfsthal mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Damit wurde Velm der Favoritenrolle vollends gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Stefan Gleich markierte in der vierten Minute die Führung per Elfmeter. Der FSV Velm machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sebastian Spanel (10.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Phillip Filipovic in der zwölften Minute, womit er auf 2:1 verkürzte. Wolfsthal glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für Velm in die Kabinen.

Spanel-Dreierpack

Spanel schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). Den Vorsprung des FSV Velm ließ Andreas Riedl in der 72. Minute anwachsen. Spanel überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für Velm (76.). Am Ende kam der FSV Velm gegen den SC Wolfsthal zu einem verdienten Sieg.

Velm stabilisiert nach dem Erfolg über Wolfsthal die eigene Position im Klassement. Nur einmal gab sich der FSV Velm bisher geschlagen. Sieben Spiele ist es her, dass Velm zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der SC Wolfsthal hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Wolfsthal bislang noch nicht. Der Angriff der Gäste ist mit vier Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Ost. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Wolfsthal alles andere als positiv. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Wolfsthal noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Kommenden Sonntag (17:00 Uhr) tritt der FSV Velm beim ASC Götzendorf Oranjezz an. Der nächste Gegner des SC Wolfsthal, welcher in zwei Wochen, am 21.10.2023, empfangen wird, ist der ASC Götzendorf.

1. Klasse Ost: FSV Velm – SC Wolfsthal, 5:1 (2:1)

76 Sebastian Spanel 5:1

72 Andreas Riedl 4:1

65 Sebastian Spanel 3:1

12 Phillip Filipovic 2:1

10 Sebastian Spanel 2:0

4 Stefan Gleich 1:0

