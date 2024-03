Knezevic sichert Zwölfaxing den Sieg beim SC Sommerein

Spielberichte

Samstag, 23. März 2024

1. Klasse Ost: Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto des SV Zwölfaxing. Die Gäste setzten sich vor 120 Zuschauern mit einem 4:2 gegen den SC Sommerein durch. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Sommerein, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:2 durchgesetzt.

Nach einer knappen halben Stunde war die Abtastphase vorbei. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Manuel Gotschy sein Team in der 14. Minute. Doch die Gäste konnten noch vor der Pause eine Antwort auf den Rückstand finden. Lazar Knezevic versenkte den Ball in der 29. Minute im Netz des SC Sommerein. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Knezevic glänzt als dreifacher Torschütze

Zwölfaxing feierte an diesem Abend vor allem einen Mann. Knezevic brachte Sommerein per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 54. und 67. Minute vollstreckte. Damit machte er seinen Dreierpack perfekt. Rückstand und Unterzahl – nachdem Martin Zlatohlavy vom SC Sommerein auch noch die Ampelkarte (Foul) kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (78.). Für das 4:1 von Zwölfaxing sorgte Maurice Falbacher, der in Minute 80 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Alexander Koller für einen Treffer sorgte (94.). Letzten Endes holte der SV Zwölfaxing gegen Sommerein drei Zähler.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt der SC Sommerein den sechsten Platz in der Tabelle ein. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Sommerein momentan auf dem Konto. Der SC Sommerein baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Durch die drei Punkte gegen Sommerein verbesserte sich Zwölfaxing auf Platz zehn. Der SV Zwölfaxing musste schon 52 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte der SV Zwölfaxing bisher sechs Siege und kassierte elf Niederlagen. Zwölfaxing ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag tritt der SC Sommerein beim SC Höflein an, während der SV Zwölfaxing zwei Tage zuvor den ASK Kaltenleutgeben empfängt.

1. Klasse Ost: SC Sommerein – SV Zwölfaxing, 2:4 (1:1)

94 Alexander Koller 2:4

80 Maurice Falbacher 1:4

67 Lazar Knezevic 1:3

54 Lazar Knezevic 1:2

29 Lazar Knezevic 1:1

14 Manuel Gotschy 1:0

