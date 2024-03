FCM Traiskirchen KM II verliert hoch gegen Höflein

Spielberichte

1. Klasse Ost: Höflein fertigte die Reserve von FCM Traiskirchen KM am Freitag vor etwas mehr als 50 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Der SC Höflein setzte sich standesgemäß gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II durch. Im Hinspiel hatte Höflein das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:0-Sieg geholt.

Nach 21 Minuten fanden die Gäste durch Dennis Pauer die erste Möglichkeit vor. Michael Meran brachte den Gast dann aber in der 23. Minute nach vorn. In der 29. Minute erhöhte Patrik Adamek auf 2:0 für den SC Höflein.

Tor, Toor, Tooor für SC Höflein zum 0:2 Tormann sieht den Spieler auf der Außenbahn schlagt ab Spieler 18 läuft dem Abwehrspieler auf und davon und schließt ab. Cristiano Ronaldo, Ticker-Reporter

Mit dem 3:0 von Rudolf Skrobak für Höflein war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Der tonangebende Stil des SC Höflein spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Souveräner Dreier für Höflein

Nach der Pause mussten die Zuschauer eine Zeit lang auf den nächsten Treffer warten. Höfleins Philipp Gall überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (84.). Auch in der Nachspielzeit kannte Höflein keine Gnade. Christof Kletzenbauer markierte den fünften Treffer (93.). Mit dem Spielende fuhr Höflein einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für FCM Traiskirchen KM II klar, dass gegen den SC Höflein heute kein Kraut gewachsen war.

Wann findet die Heimmannschaft die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SC Höflein setzte es eine neuerliche Pleite, womit FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II im Klassement weiter abrutschte. In der Defensive drückt der Schuh bei FCM Traiskirchen KM II, was in den 58 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II alles andere als positiv.

Mit dem Dreier sprang Höflein auf den vierten Platz der 1. Klasse Ost. Acht Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der SC Höflein derzeit auf dem Konto.

FCM Traiskirchen KM II steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Höflein mit aktuell 29 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II tritt kommenden Samstag, um 15:30 Uhr, beim FSV Velm an. Einen Tag später empfängt der SC Höflein den SC Sommerein.

1. Klasse Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II – SC Höflein, 0:5 (0:3)

93 Christof Kletzenbauer 0:5

84 Philipp Gall 0:4

39 Rudolf Skrobak 0:3

29 Patrik Adamek 0:2

23 Michael Meran 0:1

