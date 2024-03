SK Breitenfurt dreht das Spiel und siegt in dramatischer Schlussphase

Spielberichte

In einem spannungsgeladenen Match setzte sich der SK Breitenfurt am Ende knapp mit 3:2 gegen ASC Götzendorf durch. Das Spiel, das über weite Strecken ausgeglichen wirkte, erlebte eine dramatische Schlussphase, in der Daniel Schneiberg zum Helden für Breitenfurt wurde. Beide Teams zeigten von Beginn an viel Engagement und sorgten für eine unterhaltsame Partie, die erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Erste Halbzeit - Breitenfurt legt vor

Der Anpfiff in Götzendorf markierte den Beginn einer Begegnung, die schnell an Fahrt aufnahm. Bereits in der 5. Minute ging SK Breitenfurt durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Marcel Habersam in Führung. Götzendorf antwortete mit aggressivem Spiel, konnte jedoch trotz guter Ansätze den Rückstand nicht wettmachen. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Breitenfurt leichte Vorteile für sich verbuchen konnte. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Gäste, die ihre Führung in die Pause retteten.

Zweite Halbzeit - Spannung bis zum Schlusspfiff

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Götzendorf den Druck und suchte nach dem Ausgleich, der in der 82. Minute durch Aleksandar Todorovic nach einer direkt verwerteten Flanke fiel. Die Freude bei Götzendorf währte jedoch nicht lange, denn nur sechs Minuten später, in der 88. Minute, erzielte Felix Hoelzl das 2:1 und drehte damit das Spiel zugunsten der Heimmannschaft. Als sich die Fans von Götzendorf schon als Sieger sahen, betrat Daniel Schneiberg die Bühne und wurde zum entscheidenden Spieler des Abends. Innerhalb weniger Minuten, in der 90. und 90+5 Minute, erzielte Schneiberg zwei Tore für Breitenfurt und sicherte seinem Team damit einen spektakulären 3:2-Sieg. Sein zweiter Treffer, der das Spiel endgültig entschied, fiel in der letzten Minute der Nachspielzeit und ließ die Gäste jubeln.

Das Spiel wurde von intensiven Momenten und strategischen Wechseln geprägt, die beiden Teams kämpften bis zum letzten Pfiff um jeden Ball. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Breitenfurts Jakob Stach und einer Roten Karte für Florian Germ, blieben die Gäste fokussiert und zeigten eine beeindruckende Moral. Der späte Doppelschlag durch Schneiberg demonstrierte die Entschlossenheit und den Kampfgeist von SK Breitenfurt, die sich letztlich mit einem denkwürdigen Sieg belohnten.

