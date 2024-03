Kaltenleutgeben kämpft sich dank Gabelic zum Punkt beim SV Zwölfaxing

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 02:26

1. Klasse Ost: Am Freitag kamen rund 150 Zuschauer zum Duell zwischen dem SV Zwölfaxing und dem ASK Kaltenleutgeben. Zwölfaxing trennte sich an diesem Freitag von Kaltenleutgeben mit 2:2. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der SV Zwölfaxing vom Favoriten. Im Hinspiel hatte der ASK Kaltenleutgeben einen 3:1-Sieg gefeiert.

Das Spiel begann mit einem schnellen Treffer. Lazar Knezevic brachte Zwölfaxing in der siebten Minute in Front. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Jayson Singca (9.). Für das erste Tor von Kaltenleutgeben war Stjepan Gabelic verantwortlich, der in der 35. Minute das 1:2 besorgte. Zur Pause behielt der SV Zwölfaxing die Nase knapp vorn.

Gabelic trifft zum Ausgleich

In der 79. Minute sicherte Gabelic seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Alles sprach für einen Sieg von Zwölfaxing, doch am Ende wurde das Aufbäumen des ASK Kaltenleutgeben noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz des SV Zwölfaxing derzeit nicht. Zwölfaxing musste schon 54 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Sechs Siege, ein Remis und elf Niederlagen hat der SV Zwölfaxing momentan auf dem Konto. Zwölfaxing blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Kaltenleutgeben in der Tabelle auf Platz sechs. Acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Der SV Zwölfaxing hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 13.04.2024 gegen den SC Höflein. Am Samstag empfängt der ASK Kaltenleutgeben Höflein.

1. Klasse Ost: SV Zwölfaxing – ASK Kaltenleutgeben, 2:2 (2:1)

79 Stjepan Gabelic 2:2

35 Stjepan Gabelic 2:1

9 Jayson Singca 2:0

7 Lazar Knezevic 1:0

Details

