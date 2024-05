Perchtoldsdorf feiert mit einem 6:2 über Kaltenleutgeben einen Kantersieg

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:53

In einem aufregenden Match, das am Samstagnachmittag stattfand, sahen die Zuschauer, wie der USC Perchtoldsdorf einen beeindruckenden Sieg gegen ASK Kaltenleutgeben erzielte. Das Spiel, das mit hohen Erwartungen gestartet war, enttäuschte nicht und bot zahlreiche Tore und spannende Momente. Von Beginn an legte Perchtoldsdorf ein hohes Tempo vor, das schließlich zu einem 6:2 Endstand führte.

Ein schneller Start für Perchtoldsdorf

Die Gäste aus Perchtoldsdorf zeigten bereits in den ersten Minuten, dass sie gekommen waren, um zu gewinnen. Mario Vytesnik brachte sein Team mit einem frühen Tor in der 5. Minute in Führung, was den Ton für den Rest des Spiels setzte. Nur acht Minuten später verdoppelte Lukas Rapp den Vorsprung mit einem weiteren Tor für die Perchtoldsdorfer, was die Ambitionen des Teams unter Beweis stellte.

Kaltenleutgeben, das sich von diesem schnellen Doppelschlag erholen musste, fand schließlich in der 34. Minute durch Elias Roohi Fard den Weg ins gegnerische Netz und verkürzte auf 1:2. Diese Aufholjagd gab dem Heimteam Hoffnung und die Fans sahen ein spannenderes Spiel entstehen.

Ein torreiches zweites Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Lucas Kneissl in der 51. Minute für Perchtoldsdorf traf und den Vorsprung auf 1:3 ausbaute. Nur drei Minuten später erweiterte Lukas Rapp mit seinem zweiten Tor des Tages den Abstand auf 1:4, was die Dominanz von Perchtoldsdorf weiter unterstrich.

ASK Kaltenleutgeben, das nicht aufgab, antwortete in der 57. Minute mit einem Tor von Stjepan Gabelic und verkürzte auf 2:4. Diese Antwort zeigte den Kampfgeist des Arbeitersportklubs Kaltenleutgeben, doch Perchtoldsdorf war an diesem Tag einfach zu stark. Lukas Rapp und Lucas Kneissl fanden erneut das Netz in der 65. und 77. Minute, was das Ergebnis auf 2:5 bzw. 2:6 erhöhte und den Sieg für Perchtoldsdorf sicherte.

Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 6:2 Sieg für USC Perchtoldsdorf, einem Ergebnis, das die Stärke und Effizienz des Teams unter Beweis stellte. Für Kaltenleutgeben war es ein schwieriger Tag, aber das Team zeigte trotz des Ergebnisses Herz und Kampfgeist. Die Zuschauer wurden mit einem torreichen und unterhaltsamen Spiel belohnt, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

1. Klasse Ost: Kaltenleutgeben : Perchtoldsdorf - 2:6 (1:2)

77 Lucas Kneissl 2:6

65 Lukas Rapp 2:5

57 Stjepan Gabelic 2:4

54 Lukas Rapp 1:4

51 Lucas Kneissl 1:3

34 Elias Roohi Fard 1:2

13 Lukas Rapp 0:2

5 Mario Vytesnik 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.