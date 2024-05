Big Points für den SV Wienerwald im Topspiel gegen den SK Breitenfurt

Spielberichte

Sonntag, 05. Mai 2024 02:57

Ein hart umkämpftes Spiel zwischen dem SK Breitenfurt und dem SV Wienerwald fand seinen Höhepunkt in den letzten Momenten, als ein spätes Tor die Begegnung entschied. Trotz starker Bemühungen beider Mannschaften blieb es lange Zeit bei einem torlosen Unentschieden, bis Samuel Liptak in der zweiten Halbzeit für den SV Wienerwald traf und damit den Ausgang des Spiels bestimmte. Der Endstand von 0:1 zugunsten der Gäste spiegelt die Spannung wider, die bis zum Schlusspfiff anhielt.

Ein ausgeglichener Beginn

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen und beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, den Sieg zu erringen. Der SK Breitenfurt und der SV Wienerwald lieferten sich ein ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Die erste Halbzeit verstrich ohne nennenswerte Höhepunkte, was die Zuschauer auf eine spannende Fortsetzung hoffen ließ. Beide Teams gingen mit dem Wissen in die Pause, dass jede noch so kleine Gelegenheit das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden könnte.

Entscheidung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete, mit beiden Mannschaften, die um jeden Ball kämpften, aber Schwierigkeiten hatten, klare Torchancen zu kreieren. Es schien, als würde das Spiel auf ein torloses Unentschieden hinauslaufen, bis der SV Wienerwald in der 45+2. Minute durch einen Geniestreich von Samuel Liptak das Eis brach. Liptaks Treffer zum 0:1 versetzte die Anhänger der Wienerwalder in Ekstase und setzte den SK Breitenfurt unter enormen Druck, ein Gegentor zu verhindern und gleichzeitig nach dem Ausgleich zu suchen. Trotz intensiver Bemühungen der Breitenfurter, den Rückstand wettzumachen, blieb der SV Wienerwald standhaft und ließ keine weiteren Tore zu.

Die restliche Spielzeit und die kurze Nachspielzeit konnten am Ergebnis nichts mehr ändern. Als der Schiedsrichter das Spiel nach 91 Minuten abpfiff, war der Jubel bei den Spielern und Fans des SV Wienerwald groß. Sie hatten ein äußerst knappes Spiel für sich entschieden und wichtige Punkte mit nach Hause genommen. Der SK Breitenfurt hingegen musste eine bittere Heimniederlage hinnehmen, die zeigt, wie eng und unvorhersehbar die Begegnungen in dieser Liga sein können. Der entscheidende Moment kam spät, aber er kam mit genug Wirkung, um die Weichen für den Rest des Spiels zu stellen.

1. Klasse Ost: Breitenfurt : Wienerwald - 0:1 (0:0)

47 Samuel Liptak 0:1

