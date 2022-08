Wolfsthal liest ASK Kleinneusiedl die Leviten

Details Sonntag, 14. August 2022 01:31

1. Klasse Ost: Die vorverlegte 2. Runde brachte einen klaren Auswärtserfolg des SC Wolfsthal. Der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es vor rund 110 Fans eine 0:5-Pleite.

Nach der 1:3-Niederlage wollte Kleinneusiedl ein anderes Gesicht zeigen. Doch die Gäste aus Wolfthal ließen das nicht zu. Phillip Filipovic war es, der in der 19. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Heimmannschaft unterbrachte. Für das 2:0 des SC Wolfsthal zeichnete Miriton Kokollari verantwortlich (34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Filipovic glänzte mit drei Treffern

Dominic Schmid brachte Wolfsthal in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (65.). Die Gäste bauten die Führung aus, indem Julian Filipovic zwei Treffer nachlegte (68./82.). Der SC Wolfsthal überrannte den ASK Kleinneusiedl förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Für Kleinneusiedl endete die vorherige Saison mit 19 Punkten auf dem 15. Platz.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Wolfsthal im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

1. Klasse Ost: ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa – SC Wolfsthal, 0:5 (0:2)

82 Julian Filipovic 0:5

68 Julian Filipovic 0:4

65 Dominic Schmid 0:3

34 Miriton Kokollari 0:2

19 Phillip Filipovic 0:1