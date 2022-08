Doppelschlag von Wienerwalds Kleindienst trifft ASK Schwadorf hart

Details Dienstag, 16. August 2022 01:47

1. Klasse Ost: Etwa 120 Zuschauer kamen zum Spiel der 1. Runde nach Sittendorf um das Spiel des SV Wienerwald gegen den ASK Schwadorf mitzuverfolgen und sahen eine abwechslungsreiche Partie. Der SV Wienerwald hat sich gegen den ASK Schwadorf mit 3:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Die Gäste starteten wie der Blitz in diese Begegnung. Vor 120 Zuschauern markierte Markus Postenrieder das frühe 1:0 (2.) für Schwadorf. In Munute 15 scheiterten die gastgeber mit einem Kopfball am Pfosten. Danach kamen die Gastgeber zu vier Eckbällen, die jedoch nichts einbrachten. Mit einem schnellen Doppelpack (38./42.) zum 2:1 schockte Bastian Kleindienst Schwadorf und drehte das Spiel. Beim 1:1 schob er einen Stanglpass souverän ein, das 2:1 wurde Kleindienst vom Mitspieler erneut ideal bedient. Ein Tor auf Seiten des SV Wienerwald machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Treffer kurz nach der Pause brachte Vorentscheidung

Nun fanden die Heimischen schneller in die Partie und trafen kurz nach Wiederbeginn. Nachdem die Eckball-Statistik klar für die Gastgeber sprach, wurde daraus auch Kapital geschlagen. Marco Fischer versenkte die Kugel nach einem Eckstoß per Kopf zum 3:1 für den Gastgeber (49.). Etwa zehn Minuten vor dem Ende musste der SV Wienerwald verletzungsbedingt wechseln. Der verletzte Mathias Hanser wurde durch Dominik Schalmoser ersetzt. In den 90 Minuten war Wienerwald im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der ASK Schwadorf 1936 und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

1. Klasse Ost: SV Wienerwald – ASK Schwadorf 1936, 3:1 (2:1)

49 Marco Fischer 3:1

42 Bastian Kleindienst 2:1

38 Bastian Kleindienst 1:1

2 Markus Postenrieder 0:1