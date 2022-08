Unentschieden zwischen Götzendorf und Sportfreunde Berg

Details Samstag, 20. August 2022 04:54

1. Klasse Ost: In der dritten Runde empfingen die Götzendorf Oranjezz die Sportfreunde Berg vor rund 100 Zuschauern. Im Spiel des ASC Götzendorf Oranjezz gegen die Sportfreunde Berg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Nach torlosen ersten Minuten drehte ein Akteur der Heimischen richtig auf. Für das 1:0 und 2:0 war Jakob Kusolitsch verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (19./43.) und brachte den ASC Götzendorf mit 2.0 voran. Mit der Führung für den ASC Götzendorf ging es in die Halbzeitpause. Nach 56 Minuten musste Götzendorfs Andreas Knoll mit Gelb-Rot vom Platz. Die Gäste nutzen ihre Überzahl prompt aus. Marek Luscik verkürzte für Berg kurze Zeit später in der 57. Minute auf 1:2. In der 64. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Marek Kapisovsky. Doch auch die Gastgeber wussten in der Offensive zu glänzen. Der Treffer zum 3:2 sicherte Götzendorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der dritte von Kusolitsch in diesem Spiel (67.). Die komfortable Halbzeitführung des Gastgebers hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Kapisovsky schoss den Ausgleich in der 76. Spielminute. Schließlich gingen der ASC Götzendorf Oranjezz und die Sportfreunde Berg mit einer Punkteteilung auseinander.

Dreierpack von Kusolitsch

Beim ASC Götzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Ein Punkt reichte Götzendorf, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sieben Punkten steht der ASC Götzendorf Oranjezz auf Platz eins.

Berg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf.

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – Sportfreunde Berg, 3:3 (2:0)

76 Marek Kapisovsky 3:3

67 Jakob Kusolitsch 3:2

64 Marek Kapisovsky 2:2

57 Marek Luscik 2:1

43 Jakob Kusolitsch 2:0

19 Jakob Kusolitsch 1:0