Gebrauchter Tag für den SC Himberg gegen den SC Sommerein

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:01

1. Klasse Ost: Die Gäste spuckten dem SC Himberg in die Suppe und gewannen vor 200 Zuschauern deutlich mit 3:0. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Sommerein beugen mussten. Partout keine Probleme hatte Himberg im Hinspiel gehabt, als man einen 4:1-Sieg holte.

Nach acht mInuten hatten die Gastgeber eine Großchance vergeben. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Kurz nachdem die Seitengetauscht waren, jubelten die Gäste über die Führung. Manuel Gotschy brachte den SC Sommerein in der 46. Minute in Front. Patrick Pazderka brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Sommerein über die Linie (51.). Mit dem 3:0 sicherte Gotschy dem SC Sommerein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (70.). Am Ende punktete Sommerein dreifach beim SC Himberg.

Meister Himberg erleidet zweite Saisonniederlage

Der SC Himberg beendet diese erfolgreiche Saison auf dem ersten Tabellenplatz und spielt damit im kommenden Fußballjahr eine Etage höher. Mit beeindruckenden 74 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der 1. Klasse Ost, jedoch kam dieser gegen den SC Sommerein nicht voll zum Zug. Die Abschlussbilanz von Himberg: stolze 18 Siege, acht Remis und nur zwei Niederlagen. Der SC Himberg zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte acht Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Sommerein rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte der SC Sommerein in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Dass die Offensive von Sommerein zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt der SC Sommerein auf insgesamt 62 Treffer. Im gesamten Saisonverlauf holte Sommerein zwölf Siege und sieben Remis und musste nur neun Niederlagen hinnehmen.

1. Klasse Ost: SC Himberg – SC Sommerein, 0:3 (0:0)

70 Manuel Gotschy 0:3

51 Patrick Pazderka 0:2

46 Manuel Gotschy 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei