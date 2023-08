Wienerwald rupft Velm

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:05

1. Klasse Ost: Rund 180 Besucher fanden sich in Velm ein, um das Spiel des FSV Velm und dem SV Wienerwald mitzuverfolgen. Die Gäste legten dabei einen starken Auftritt hin. Der SV Wienerwald fertigte den FSV Velm am Dienstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.

In den ersten Minuten gab es nur wenige Höhepunkte. Paul Kozelsky trug sich dann aber in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. In Minute 29 verfehlten die Heimischen das Tor nur knapp. Samuel Liptak brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Wienerwald über die Linie (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Für ruhige Verhältnisse sorgte Kozelsky, als er das 3:0 für den SV Wienerwald besorgte (51.). Für das 4:0 der Gäste sorgte Christoph Gabriel, der in Minute 73 zur Stelle war. In Minute 75 vergaben die Gäste zudem noch einen Elfmeter.

Elfmeter Wienerwald......verschossen Fielmann, Ticker-Reporter

Liptak baute den Vorsprung des Spitzenreiters in der 80. Minute weiter aus. Wienerwald überrannte Velm förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der FSV Velm liefte in der abgelaufenen Saison mit 26 Punkten auf dem 14. Rang der Tabelle ein. Mit einem Punkt auf der Habenseite stehen die Gastgeber derzeit auf dem neunten Rang.

36 Punkte – so lautete die Bilanz des SV Wienerwald in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz neun.

Für Velm geht es schon am Sonntag weiter, wenn man die Sportfreunde Berg empfängt. Für Wienerwald geht es schon am Samstag beim ASC Götzendorf Oranjezz weiter.

1. Klasse Ost: FSV Velm – SV Wienerwald, 0:5 (0:2)

80 Samuel Liptak 0:5

73 Christoph Gabriel 0:4

51 Paul Kozelsky 0:3

38 Samuel Liptak 0:2

21 Paul Kozelsky 0:1

