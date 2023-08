SC Göttlesbrunn - Arb. erzielt Remis bei Perchtoldsdorf in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

1. Klasse Ost: Vor rund 50 Besuchern trafen sich am Samstagnachmittag der USC Perchtoldsdorf und der SC Göttlesbrunn - Arbesthal zum Kräftemessen. Der USC Perchtoldsdorf trennte sich an diesem Samstag vom SC Göttlesbrunn - Arbesthal mit 2:2.

Mehr als eine halbe Stunde lang war auf beiden Seiten nichts Zählbares zustande gekommen. Das 1:0 durch Matthias Almstädter in der 36. Minute brachte den SC Göttlesbrunn - Arb. vermeintlich auf die Siegerstraße. Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus.

Ausgleich in Minute 90+5

Lucas Kneissl schockte den SCGA und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Perchtoldsdorf (63./77.). Mario Vytesnik wurde in der 83. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass der USC Perchtoldsdorf die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Auch Markus Denk verpasste den Schlussakt. Für den Akteur der Gastgeber war das Spiel nach einer Roten Karte in der 86. Minute vorzeitig beendet. Perchtoldsdorf schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn dem SC Göttlesbrunn - Arbesthal gelang in der Nachspielzeit (95.) der Ausgleichstreffer durch Christian Reeh. Am Ende stand es zwischen dem USC Perchtoldsdorf und dem SC Göttl. - Arb. pari.

Bei Perchtoldsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Der USC Perchtoldsdorf ist mit fünf Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Ein Punkt reichte dem SCGA, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sieben Punkten steht der SC Göttlesbrunn - Arbesthal auf Platz zwei.

Am kommenden Samstag trifft Perchtoldsdorf auf den SV Wienerwald, der SC Göttl. - Arb. spielt tags zuvor gegen die 1. SVg Guntramsdorf.

1. Klasse Ost: USC Perchtoldsdorf – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 2:2 (0:1)

95 Christian Reeh 2:2

77 Lucas Kneissl 2:1

63 Lucas Kneissl 1:1

36 Mathias Almstaedter 0:1

