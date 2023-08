Tore am laufenden Band für Sommerein beim SV Zwölfaxing

Details Montag, 21. August 2023 00:01

1. Klasse Ost: Etwas mehr als 80 Zuschauer kamen nach Zwölfaxing um das Duell zwischen dem SV Zwölfaxing und dem SC Sommerein zu verfolgen. Sommerein holte den ersten Saisonsieg gegen Zwölfaxing durch einen 6:2-Erfolg.

Schon nach zwei Minuten waren die Gäste in Front. Für das erste Tor sorgte Emanuel Florreither (2.). In der achten Minute traf Alexander Koller für den SC Sommerein ins Schwarze und erhöhte auf 2:0. Sommerein musste dann aber den Treffer von Kenneth Adler zum 1:2 hinnehmen (26.). Florreither schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (30.). Mit dem 4:1 für Sommerein war das Spiel eigentlich schon entschieden (33.). Die Pausenführung des SC Sommerein fiel deutlich wie verdient aus.

Klare Verhältnisse dank Florreither-Dreierpack

Das 6:1 für Sommerein stellte wieder Florreither sicher. In der 46. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Ramaz Kalch beförderte das Leder zum 2:6 des SV Zwölfaxing in die Maschen (74.). Unter dem Strich verbuchte der SC Sommerein gegen die Heimmannschaft einen 6:2-Sieg.

In dieser Saison sammelte der SV Zwölfaxing bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Sommerein ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit Zwölfaxing und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 9:6 auf dem zehnten Platz.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Zwölfaxing beim ASK Kaltenleutgeben an, während der SC Sommerein zwei Tage zuvor den SC Höflein empfängt.

1. Klasse Ost: SV Zwölfaxing – SC Sommerein, 2:6 (1:6)

74 Ramaz Kalch 2:6

46 Emanuel Florreither 1:6

40 Alexander Koller 1:5

33 Niklas Kolowrat 1:4

30 Emanuel Florreither 1:3

26 Kenneth Adler 1:2

11 Alexander Koller 0:2

8 Emanuel Florreither 0:1

