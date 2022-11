Trainer-Duo Trattner/Buchinger legt Amt nieder

Matthias Trattner und Rudolf Buchinger haben den Verein darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie ihre Funktion als Trainer des SCU GLD Kilb nach dem letzten Spiel des Herbstes zurücklegen werden.

Fehlende Ergebnisse

Zwei Siege, drei Unentschieden, sieben Niederlagen und Tabellenplatz 14 – so liest sich die aktuelle sportliche Bilanz des SCU GLD Kilb in der Herbstsaison 2022, die nun nach dem letzten Spiel der Herbstmeisterschaft gegen den USC Rohrbach zu Veränderungen am Trainersektor führt. Nach sehr gesprächsintensiven letzten Wochen und vor allem Tagen hat unser Trainer-Duo Matthias Trattner und Rudolf Buchinger den Entschluss gefasst, ihr Amt niederzulegen. „Die Trainer haben uns die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch am gestrigen Dienstag mitgeteilt“, so Kilbs Sport- Vorstand Dietmar Wieser. „Trotz der vielen intensiven, aber stets sehr konstruktiven Gespräche in den letzten Wochen, hat uns die Entscheidung vor dem Ende der Herbstsaison dennoch etwas überrascht. Der kurzfristig ausgebliebene sportliche Erfolg hat uns allen, speziell aber auch unserem Trainer-Duo, sehr zugesetzt.“

Harter Trainerjob

Speziell die letzten Ergebnisse haben aber auch beim Trainer-Duo Spuren hinterlassen. „Der Trainerjob ist leider oft hart, undankbar und von kurzfristigen Ergebnissen überschattet. Nur wenigen Leuten ist bewusst, welche Fülle an Aufgaben unser Trainer-Team teilweise auch abseits des Platzes bewerkstelligen musste. Der damalige Rücktritt von Thomas Hochauer hat eine riesengroße Lücke im sportlichen Bereich hinterlassen, die zu Beginn fast ausschließlich von den beiden Trainern gefüllt wurde. Sie mussten sich von einem Tag auf den anderen auch noch zusätzlich um das Scouting, die Abwicklung von Transfers sowie zahlreiche organisatorische Dinge kümmern, die eigentlich nichts mit ihren ursprünglichen Aufgabengebieten zu tun hatten. Sie haben unser damaliges Vakuum im sportlichen Bereich bestmöglich gefüllt und den Verein in sportlichen Belangen überhaupt erst wettbewerbsfähig gehalten. Auch dafür möchte ich mich neben ihrer hervorragenden und akribischen Arbeit als Trainer im Namen des gesamten Vereins recht herzlich bedanken“, so Wieser rückblickend.

Trainersuche startet