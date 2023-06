ASV Schrems rechnet für kommende Saison mit noch stärkerer Liga

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 10:17

Der ASV Schrems spielt in der 1. Niederösterreichischen Landesliga nach einer guten Hinrunde auch eine äußerst solide Rückserie. Man belegt derzeit den siebten Rang, kann sogar noch Sechster werden. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt und sich ausführlich mit Herbert Zimmel, dem sportlichen Leiter der Schremser unterhalten. Gegenstand des Gesprächs war unter anderem ein Fazit zum bisherigen Verlauf der Rückrunde, ein Ausblick auf die nächste Saison sowie ein generelles Resümee zu einer denkwürdigen Saison in der Liga.

Ligaportal.at: Herr Zimmel, wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Verlauf der Rückrunde?

Herbert Zimmel: Wir sind sehr zufrieden mit der Saison, von Platz sechs bis Platz acht ist nun noch alles drin, wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden, haben eine gute Saison gespielt. Wenn man den Vergleich zur Vorsaison zieht, haben wir heuer einen enormen Schritt gemacht, daher sind wir sehr zufrieden.

Ligaportal.at: Die Stimmung in der Mannschaft wird daher eine entsprechend gute sein?

Herbert Zimmel: Ja, die Stimmung ist sehr gut. Wir hatten einen Trainerwechsel, und dennoch ist die Stimmung in der Mannschaft sehr gut, alle ziehen an einem Strang. Auch wenn zu Meisterschaftsende die Akkus beim einen oder anderen schon leer sind, halten wir zusammen, die Stimmung ist wirklich gut.

Ligaportal.at: Was sind nun die verbleibenden Ziele für das Finale?

Herbert Zimmel: Unser Ziel ist es, dass wir daheim positiv abschließend. Die Ruhepause ist keine lange, wir wollen hier aber mit einem Erfolgserlebnis hineingehen. Unser Saisonziel ist erreicht, daher möchten wir einen guten Abschluss, da wir eben daheimspielen, werden wir uns hinterher zusammensetzen und alles ein bisschen aufarbeiten.

Ligaportal.at: A propos aufarbeiten: Gibt es schon Neuigkeiten im Hinblick auf die kommende Spielzeit?

Herbert Zimmel: Wir werden nicht viel machen, sicher gehen zwei bis drei Spieler, zwei werden umgekehrt geholt. Wir sind im Plan, es fehlt uns noch ein Spieler, das werden wir in den nächsten Tagen aber auch noch über die Bühne bringen. Dann werden auch wir ein bisschen Pause machen.

Ligaportal.at: War das – im Hinblick auf den Titelkampf – eine denkwürdige Saison in der 1. Landesliga?

Herbert Zimmel: In der Vorsaison gab es den Zweikampf, heuer den Drei- oder Vierkampf. Scheiblingkirchen und Krems waren schon andere Kalliber, es war nun ein bisschen ausgeglichener. Umso mehr denke ich, dass die Liga in der kommenden Spielzeit eine Spur stärker wird, es kommen starke Absteiger und starke Aufsteiger. In der laufenden Saison war es eine sehr ausgeglichene Liga, in der der Letzte den Ersten schlagen konnte, was natürlich grundsätzlich gut ist.

