1. Wiener Neustädter SC: „Wollen die Leute wieder ins Boot holen“

Details Montag, 24. Juli 2023 15:03

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Ost steht der 1. Wiener Neustädter SC in der kommenden Spielzeit der 1. Niederösterreichischen Landesliga vor einem Umbruch. Zahlreiche Akteure haben den Verein verlassen, viele neue wurden verpflichtet. Die Mannschaft ist dabei auch regionaler geworden, wie der Cheftrainer der Wiener Neustädter, Jochen Wöhrer, im Gespräch mit Ligaportal hervorstreicht. Darüber hinaus haben wir uns mit dem Coach unter anderem über die Vorbereitung sowie die Ziele unterhalten.

Ligaportal: Wie läuft in Wiener Neustadt derzeit die Vorbereitung?

Jochen Wöhrer: Grundsätzlich läuft sie sehr gut, wir haben im zweiten Vorbereitungsspiel nicht die Leistung gebracht, die wir uns vorgestellt hatten, zuletzt hat es aber gepasst. Trotzdem haben wir in einigen Bereichen beziehungsweise Zonen noch Hausaufgaben zu erledigen, vom Status quo betrachtet, beziehungsweise wie die Vorbereitung läuft, bin ich aber zufrieden.

Ligaportal: Gilt das auch für die Neuzugänge, wie haben sich diese bislang verhalten?

Jochen Wöhrer: Hier sind wir sehr zufrieden. Es war nicht viel Zeit, ich denke aber, dass wir dennoch einen sehr guten Kader zusammengestellt haben. Wir sind im Prinzip also schon zufrieden, wenngleich ein Umbruch natürlich immer wieder gewisse Problematiken mit sich bringt. Wir müssen schauen, dass wir uns in der kurzen Zeit finden, die optimale Mischung finden und auch von der Physis her wieder annähernd auf ein ähnliches Niveau kommen, was in Transferzeiten mit einem großen Umbruch immer problematisch ist. Es liegt jetzt an uns, das Ganze zu bewerkstelligen.

Ligaportal: Das klingt nach einer großen Herausforderung. Welche Ziele setzt man sich realistischerweise in einer derartigen Umbruchsituation?

Jochen Wöhrer: Wir haben in den letzten Jahren sportlich gesehen eine Talfahrt hinter uns, weshalb es gilt, den Verein in sportlicher Hinsicht zu konsolidieren, stabilisieren. Wir haben diesbezüglich kein Platzierungsziel ausgegeben, im Vordergrund steht einmal, dass wir Wiener Neustadt wieder attraktiv machen für die Fans sowie mit Regionalität punkten können. Wir wollen die Fans wieder dazu bewegen, ins Stadion zu kommen und den Verein in der Außendarstellung positiv positionieren. Es gilt, die Leute rundherum wieder mehr ins Boot zu holen.

Ligaportal: Zum Abschluss des Interviews dürfen wir Sie noch um einen Blick auf die Liga insgesamt bitten. Wie stark erwarten Sie die 1. Landesliga heuer?

Jochen Wöhrer: Ich glaube, dass sich die Liga wieder verbessert hat. So sind qualitativ sehr hochwertige Mannschaften dazugekommen, wie beispielsweise Korneuburg, die eben sehr gute Qualität mitbringen. Ich glaube, dass insgesamt eine Aufwertung stattgefunden hat und würde sagen, dass es heuer wieder ausgeglichener als letztes Jahr sein wird.

