Macht SV Langenrohr den nächsten Schritt? Mannschaftsgefüge als Schlüssel

Der SV Langenrohr, in der Endabrechnung der vorangegangenen Spielzeit der 1. Landesliga 2022/23 letztlich Fünfter, wird vom einen oder anderen Funktionär bzw. Experten der Liga als Co-Favorit auf den Titel gehandelt. Keine Frage: In Langenrohr ist zuletzt etwas gewachsen, auch die Neuzugänge scheinen wohl überlegt und aussichtsreich zu sein. Andererseits finden sich in der Liga viele Teams mit mindestens ähnlichem oder gleichwertigem Potenzial. Im Gespräch mit Ligaportal schildert Sektionsleiter Anton Resch unter anderem wie er selbst die Situation einschätzt.

Ligaportal: Herr Resch, wie bewerten Sie die Vorbereitung aus Sicht des SV Langenrohr?

Anton Resch: Ich muss sagen, dass die Vorbereitung aufgrund einiger verletzter Spieler sowie wegen Urlauben eher durchwachsen war. In den ersten beiden Runden haben wir zudem gegen Regionalliga-Mannschaften gespielt, konkret gegen Elektra und die Wiener Viktoria. Diese waren schon relativ am Ende ihrer Vorbereitung, wir erst am Anfang. So haben wir auch hoch verloren. Dann haben wir Rabenstein aus der 2. Landesliga geschlagen, dann gegen Stadlau verloren und zuletzt gegen die U18 der Austria gewonnen. Ich sehe es als eher durchwachsen, aufgrund der Umstände passt es aber.

Ligaportal: Welchen Eindruck haben bislang die Transfers hinterlassen?

Anton Resch: Das Ganze muss noch zu einem Mannschaftsgefüge werden. Die Stürmerqualitäten von Dilic kennt man, da setzen wir schon darauf, zumal wir in der Vorsaison mehr oder weniger ohne Mittelstürmer gespielt haben. Stefan Nestler war Spielmacher in Haitzendorf, von ihm erwarte ich mir, dass er in die Rolle von Adrien Dauce schlüpft. Benjamin Noss war in der Akademie in Ried, hat bereits einige Regionalligaeinsätze, und Jan Felkl von der Akademie werden wir noch brauchen. Die Ansätze und Anlagen, die sie haben, sind sehr gut, und ich glaube, dass sie sich, wenn die Mannschaft funktioniert, etablieren werden. Wenn man austauscht, wird der Kader nicht schwächer, wir sind doch gefestigt und ein bisschen breiter aufgestellt.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die kommende Spielzeit in der 1. Landesliga gesetzt?

Anton Resch: Wir wollen uns im Vorderfeld etablieren und festigen. Nachdem wir in der vergangenen Meisterschaft Fünfter geworden sind, erwarte oder erhoffe ich mir, dass wir zumindest den fünften Platz machen oder noch etwas nach vorne rücken, vielleicht auch unter den ersten Drei sein könnten. Dazu ist sicher ein guter Start wichtig, wobei ich glaube, dass die Landesliga heuer ausgeglichen qualitativ sehr stark ist. Was hier vielleicht kursiert, dass wir in einer Favoritenrolle sind, das – glaube ich – spielt es nicht. Aber lassen wir uns überraschen, wir starten gegen Schrems und Scheiblingkirchen, ich denke, dass die beiden auch ganz große Kaliber sind und auch ein Wort mitreden werden, deshalb wird ein guter Start wichtig sein.

