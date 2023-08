SG Ortmann/Oed-Waldegg heuer gar noch weiter vorne? „Wenn wir das noch einmal toppen, wäre es unrealistisch“

Details Montag, 14. August 2023 13:36

Die SG Ortmann/Oed-Waldegg war eine der positiven Überraschungen des ersten Spieltags der 1. Landesliga. Die Elf von Trainer Christoph Stifter holte zum Auftakt beim SV Gloggnitz, dem Sensationsaufsteiger der Vorsaison, der auch für die kommende Spielzeit von vielen Experten hoch eingeschätzt wird, prompt einen Punkt. Ligaportal hat sich bei Coach Stifter über das Zustandekommen dieses Achtungserfolgs erkundigt und um einen Ausblick auf die kommenden Partien gebeten. Unter anderem wurde auch über die Zielsetzungen und Möglichkeiten für die Saison gesprochen.

Ligaportal: Herr Stifter, die erste Begegnung hat man ja sehr gut absolviert, wie ist dieser Achtungserfolg zustande gekommen, was hat bereits sehr gut geklappt?

Christoph Stifter: Ich denke, dass wir es schon in den letzten Jahren geschafft haben, die Neuzugänge relativ rasch zu integrieren, da wir sehr klar im Kopf sind und ihnen mitgeben, was wir verlangen. Es hat daher nun beim Start gegen Gloggnitz, aber auch schon zuvor im Laufe der Vorbereitung, gut funktioniert. Ich denke, dass vor dem Spiel nicht viele geglaubt hätten, dass es ein 1:1 wird, aber wenn man in der 87. Minute das Tor bekommen, ist man eher enttäuscht, dass man nicht doch die drei Punkte mitgenommen hat, als zufrieden.

Ligaportal: Man kann also auch den Neuzugängen also bisher ein positives Zeugnis ausstellen?

Christoph Stifter: Wir sind auf jeden Fall anders als noch vorige Saison, hatten doch sehr viele namhafte Abgänge, die bei uns Leistungsträger waren. Wir haben es jetzt geschafft, sehr jung zu werden, sind sicher mehr unterwegs, aktiver gegen den Ball und auch in unserer Idee flexibler, weil wir jederzeit andere Typen bringen können, egal ob von Anfang an oder im Laufe des Spiels.

Ligaportal: Welche Rolle wird man heuer spielen können, was sind die Ziele?

Christoph Stifter: Das ist ganz schwierig, wir haben uns in den letzten Saisonen immer weiter nach oben gearbeitet, waren Fünfzehner, Neunter, Achter, Sechster – ich glaube, wenn wir das nochmal toppen, wäre es unrealistisch. Unser Ziel ist es, stabil in der Saison unterwegs zu sein und unsere Idee dahingehend umzusetzen, dass jeder genau weiß, dass es – wenn er gegen Ortmann spielt – eine schwierige Partie für jeden Gegner wird.

Ligaportal: À propos nächster Gegner. Was erwartet euch hier?

Christoph Stifter: Wir haben den Fokus auf das morgige Spiel gegen Korneuburg, sie sind von den Einzelspielern her sicher das Beste, was die Liga hergibt, wenn man sich die Lebensläufe der einzelnen Spieler ansieht. Es ist schon unglaublich, was hier aufgestellt ist. Es ist ein Heimspiel, wir freuen uns, wieder einmal in einem Bewerbsspiel vor unseren Zuschauern spielen zu dürfen, wir werden alles abrufen, was in uns steckt.

